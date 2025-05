É o fim? Coldplay cancela suposta turnê no Brasil em 2025, diz site — e motivo surpreende os fãs

O sonho nem começou e já não vai se realizar: apesar da expectativa para dez shows no Rio de Janeiro e São Paulo ao longo de 2025, a banda britânica Coldplay não realizará turnê no Brasil neste ano.

A informação, divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, confirma o cancelamento não só dos shows brasileiros como também de outras apresentações previstas na América do Sul.

O grupo decidiu dar uma pausa na carreira. Os fãs começaram a especular uma possível participação na edição de 2026 do evento Todo Mundo no Rio, que trouxe nomes como Madonna e Lady Gaga nos últimos anos. No entanto, a confirmação oficial é de que não haverá shows da banda em 2025 no país.

Chris Martin no Global Citizen

Por outro lado, o vocalista da banda, Chris Martin, deve visitar o Brasil para se apresentar no Global Citizen Festival em Belém, marcado para o dia 1º de novembro.

O evento, que terá também grandes nomes brasileiros como Anitta, Seu Jorge e Gaby Amarantos, está diretamente ligado à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que ocorrerá na cidade no mesmo mês.

A presença de Martin está garantida pelo governo do Pará, embora ainda não esteja claro se ele se apresentará acompanhado pelos demais membros do Coldplay ou em performance solo.

Atualmente, o Coldplay promove a turnê Music of the Spheres, com base no álbum lançado em 2021. A agenda de shows está concentrada nos Estados Unidos e Europa, com ingressos esgotados. A última passagem pelo Brasil foi em 2023, quando a banda realizou 11 apresentações em São Paulo e Rio, incluindo o Rock in Rio, marcadas pelo inovador show de luzes com pulseiras especiais para o público.