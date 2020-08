Prefeito de Itajaí defende aplicação retal de ozônio contra covid-19

“Uma aplicação simples (de ozônio), rápida, de dois ou três minutinhos por dia, provavelmente via retal, num cateterzinho”. O procedimento, segundo o prefeito de Itajaí (SC), Volnei Morastoni (MDB), se repetido diariamente por 10 dias, ajuda “muitíssimo” doentes por covid-19.

Em live transmitida pelo Facebook na noite desta terça-feira, o mandatário, que é médico, disse que a secretaria municipal de saúde de itajaí está inscrita no Conselho Nacional de Pesquisa e Ética, para que monte um grupo de estudo sobre o uso de ozônio contra o coronavírus, podendo assim ter um ambulatório específico para disponibilizar o tratamento aos interessados.

“Além da ivermectina, da azitromicina, além da cânfora, nós vamos fornecer o ozônio”, diz Morastoni no vídeo. Vale ressaltar que não existe comprovação médica para a eficácia desses medicamentos contra o vírus.

A prefeitura tem distribuído ivermectina, usada para atacar infestações por parasitas, como piolhos e sarna, como forma de a população se prevenir contra o vírus. Ao todo, já foram distribuídos 1.584.455 comprimidos do medicamento à população, segundo a prefeitura.

A medida fez com que a prefeitura da cidade fosse intimada pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE-SC) a dar explicações em 30 dias sobre a distribuição em massa do medicamento. O juiz pede que as bases científicas que embasam a política sejam esclarecidas.