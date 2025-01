Prefeito de Belo Horizonte recebe alta da UTI após 26 dias internado

Internado há 26 dias, o prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman (PSD) recebeu alta da UTI do Hospital Mater Dei. Segundo o boletim médico, ele apresentou resolução do quadro infeccioso e da insuficiência respiratória e seguirá tratamento clínico em âmbito hospitalar.

Depois de ter tido recaídas e passado por três outras hospitalizações, a equipe médica adotou uma postura mais cautelosa, mantendo-o por mais tempo na UTI. Na última vez que foi transferido para o quarto, o prefeito realizou uma série de agendas, o que não era indicado para seu estado de saúde.

O foco do tratamento agora é a reabilitação vocal de Fuad. Na semana passada, ele passou por novos exames que indicaram a manutenção da remissão total do câncer.

Histórico de internações e tratamento contra o câncer

A hospitalização do prefeito ocorreu dois dias após ele tomar posse para seu segundo mandato. Fuad participou da cerimônia remotamente, devido a problemas de saúde.

Desde sua reeleição, esta é a quarta internação do prefeito. Em julho do ano passado, durante a pré-campanha, ele anunciou publicamente que estava tratando um linfoma abdominal, um tipo de câncer no sangue. Durante o período eleitoral, enfrentou sessões de quimioterapia e foi liberado às vésperas do pleito.

Na ocasião, ele comemorou a remissão total da doença. Nos comunicados recentes da equipe médica, as dores nas pernas são tratadas como um sintoma comum de um tratamento bem-sucedido.

Complicações médicas e internações recentes

Em novembro, Fuad foi internado pela primeira vez após a eleição, diagnosticado com neuropatia periférica, decorrente do tratamento contra o câncer. Ele recebeu alta após cinco dias.

Já em dezembro, o prefeito precisou ser internado duas vezes, para tratar pneumonia e sangramento intestinal.