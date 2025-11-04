Brasil

Policial dispara acidentalmente arma em anexo da Câmara

Ninguém ficou ferido pelo disparo e, segundo a Câmara, o agente foi conduzido à delegacia da Polícia Legislativa Federal

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 22h00.

Um policial penal disparou acidentalmente uma arma de fogo no Anexo IV da Câmara dos Deputados, na noite desta terça-feira, 4 de novembro. Ninguém ficou ferido, segundo informações da Polícia Legislativa Federal. 

O disparo ocorreu dentro da chamada "caixa de areia" da Sala de Acautelamento de Arma de Fogo, um espaço destinado à desmunição ou à munição de armas de servidores e visitantes com porte legal que precisam acessar os prédios da Câmara.

Após o incidente, o policial foi conduzido à delegacia da Polícia Legislativa Federal da Câmara, onde registrou a ocorrência. A Câmara informou que o procedimento é padrão em casos como este. Após o registro, o agente foi liberado.

A Câmara informou também que, no momento do disparo, a arma estava sob controle do policial e destacou que a área foi projetada para lidar com esse tipo de situação, minimizando riscos de ferimentos ou danos.

(Com informações da agência O Globo)

