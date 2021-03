Polícia Federal troca comando em São Paulo

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado pelo ministro André Mendonça, decidiu trocar o comando da Polícia Federal (PF) em São Paulo. O delegado Dennis Cali deixa a superintendência da corporação no Ceará para assumir o posto que Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho ocupa na maior unidade da PF no país.

Antecipada pelo Estadão, a mudança foi publicada no Diário Oficial da União na manhã desta quarta, 17. As portarias foram assinadas pelo secretário executivo do MJSP, Washington Leonardo Guanaes Bonini.

Dennis Cali chefiava a PF no Ceará desde 2019. Com larga experiência no cerco a organizações do crime, Almeida Filho começou a dirigir a maior Superintendência no país no mesmo ano.

O diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, planeja ainda outras mudanças nos postos de comando da PF, incluindo as superintendências da Bahia, Pará e Roraima, pelo menos, que devem ser oficializadas nas próximas semanas.

No início do mês, Rolando indicou o delegado Milton Fornazari Júnior, que comandava a chamada Lava-Jato Eleitoral, como representante do Brasil na Ameripol, grupo que reúne polícias de 18 países das Américas do Sul e Central.