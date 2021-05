PIX permite medir o PIB em tempo real, diz Campos Neto

Durante apresentação nesta terça, 25, na 22ª edição do CEO Confere Brasil, evento promovido pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central (BC), abordou a agenda de digitalização e lançamentos referentes ao open banking e financing. "Hoje, podemos medir o PIB em tempo real com o PIX", disse. "O BC será capaz de ter muitas informações com o PIX".

Campos Neto também anunciou novidades para os próximos meses, com a programação da criação do PIX Saque e PIX Troco. A ideia é que caixas registradoras possam fazer operações de pagamento, sem custo. "É muito custoso ter que carregar numerário e é um benefício não precisar ter dinheiro em caixa, até por razões de segurança", afirmou. Pagamentos offline também estão na agenda.

A importância da moeda digital brasileira, que está em fase de desenvolvimento, também esteve em pauta. Campos Neto reforçou que a inovação deve ser utilizada em operações no varejo e em transações internacionais. "A tecnologia representa uma inclusão e democratização digital", avalia.

O CEO Conference Brasil contará com a presença também nesta manhã do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No fim da tarde, será a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes.

