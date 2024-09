O atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), lidera a disputa pela prefeitura da capital paranaense, de acordo com pesquisa Quaest contratada pela RPC, afiliada da TV Globo, e divulgada nesta terça-feira, 17. Pimentel tem 36% das intenções de voto. Na segunda colocação está o deputado federal Luciano Ducci (PSB), que registra 15%.

O candidato é seguido pelo deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil) que marca 12%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Ducci e Leprevost estão tecnicamente empatados.

O ex-governador Roberto Requião (Mobiliza) tem 8%, empatado com o adversário do União e a jornalista Cristina Graeml (PMB), que registra 5%. Os candidatos Luizão Goulart (Solidariedade), Andrea Caldas (PSOL), Maria Victoria (PP) e Samuel de Mattos (PSTU) aparecem com intenções de voto inferiores a 4%.

Na comparação com a pesquisa Quaest anterior, divulgada em 27 de agosto, Pimentel assumiu a liderança ao crescer de 19% para 36%, e Requião caiu de 18% para 8%. Ducci e Leprevost oscilaram negativamente de três a dois pontos percentuais, respectivamente, mas dentro da margem de erro.

Intenções de voto em Curitiba:

Eduardo Pimentel (PSD): 36%

Luciano Ducci (PSB): 15%

Ney Leprevost (União): 12%

Roberto Requião (Mobiliza): 8%

Cristina Graeml (PMB): 5%

Luizão Goulart (Solidariedade): 4%

Maria Victoria (PP): 3%

Professora Andrea Caldas (PSOL): 1%

Samuel de Mattos (PSTU): 1%

Felipe Bombardelli (PCO): 0%

Indecisos: 8%

Branco/nulo/não irão votar: 7%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Pimentel também lidera com 20% das intenções de voto.

Eduardo Pimentel (PSD): 20% (eram 9%)

Luciano Ducci (PSB): 7% (eram 3%)

Cristina Graeml (PMB): 4% (eram 2%)

Ney Leprevost (União): 4% (era 1%)

Roberto Requião (Mobiliza): 2% (era 1%)

Luizão Goulart (Solidariedade): 1% (era 1%)

Maria Victoria (PP): 0% (era 1%)

Samuel de Mattos (PSTU): 0% (não foi citado na pesquisa anterior)

Professora Andrea Caldas (PSOL): não foi citada (era 0%)

Indecisos: 60% (eram 81%)

Branco/nulo/não vai votar: 2% (era 1%)

A pesquisa Quaest foi registrada no TSE como PR-07358/2024 e realizou 900 entrevistas entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.