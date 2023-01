PGR pede abertura de inquérito contra Ibaneis e Anderson Torres

A vice-procuradora-Geral da República, Lindôra Araujo, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para investigar a atuação do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e do ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres nos atos terroristas realizados em Brasília no domingo.

Também são alvos do pedido o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fábio Augusto e o ex-secretário de Segurança interino Fernando de Souza Oliveira. Lindôra afirma que há indícios de "atuação criminosa" dos quatro.

A solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de um inquérito que investiga diversos atos antidemocráticos. Lindôra pediu a abertura de uma nova investigação.

