EUA atacam alvos suspeitos de pertecerem ao Estado Islâmico na Síria

Os Estados Unidos lançaram nesta sexta-feira, 19, uma ofensiva aérea em grande escala contra o Estado Islâmico na Síria, cumprindo a promessa do presidente Donald Trump de vingar a morte de dois soldados americanos em um ataque terrorista ocorrido no centro do país no sábado anterior.

A operação envolveu caças, helicópteros de ataque e disparos de artilharia, que atingiram dezenas de locais suspeitos de estarem ligados ao grupo terrorista, incluindo depósitos de armas e outros edifícios de apoio, como foi informado por um oficial americano, que preferiu não ser identificado, ao jornal The New York Times.

A expectativa era de que os ataques durassem várias horas, com a possibilidade de se estenderem até a madrugada de sábado. Relatos em redes sociais sírias confirmaram explosões em diversas áreas do país durante os ataques. Os soldados mortos no sábado eram os primeiros americanos a morrer na Síria desde a queda do regime de Bashar al-Assad no ano anterior. Eles estavam apoiando operações antiterroristas em Palmira, cidade no centro do país, quando foram alvejados por um atirador solitário, de acordo com autoridades dos dois países.

Após o ataque, forças aliadas realizaram outros 10 ataques contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, resultando na morte de cerca de dois insurgentes, mas também permitindo que as forças americanas recuperassem informações valiosas para refinar os alvos dos ataques subsequentes.

A operação foi vista como uma escalada militar significativa em um momento em que os Estados Unidos haviam reduzido sua presença no país para cerca de 1.000 soldados, metade do número inicial. A decisão de reduzir o contingente reflete as mudanças no cenário de segurança após a queda do governo de Assad.

O ataque mortal destacou os riscos contínuos na região e gerou debates sobre a permanência das tropas americanas na Síria. Embora o Estado Islâmico tenha perdido grande parte do território que controlava, ele continua ativo, utilizando células clandestinas e afiliados regionais para espalhar sua ideologia extremista e realizar ataques, como os que ocorreram no Irã, Rússia e Paquistão no ano passado.

Além disso, o ataque a Palmira sublinhou os desafios enfrentados pelo novo governo sírio, liderado pelo presidente Ahmed al-Sharaa, que tenta reconstruir um país fragmentado após mais de uma década de guerra civil. O governo de al-Sharaa enfrenta ameaças do Estado Islâmico e de outros grupos armados enquanto tenta formar um novo exército nacional. Nos meses seguintes à sua ascensão ao poder, os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra redutos do Estado Islâmico no deserto sírio, mas a intensidade desses ataques aumentou após al-Sharaa expressar publicamente seu apoio a uma campanha internacional contra o grupo.

O ataque que matou os dois soldados americanos também destacou como o Estado Islâmico continua a explorar lacunas de segurança para atacar tanto civis quanto as forças de al-Sharaa. O Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, condenou o atentado em uma publicação, enfatizando a promessa de caçar e matar aqueles que atacam americanos, onde quer que estejam. Além dos mortos, três militares americanos e dois membros das forças de segurança sírias ficaram feridos na emboscada. O atirador sírio responsável pelo ataque, que era um membro das forças de segurança do país, estava prestes a ser demitido devido a suas visões extremistas, segundo as autoridades.

O Pentágono iniciou uma operação chamada "Operação Ataque Hawkeye" em homenagem ao estado natal dos soldados mortos. As autoridades militares afirmaram que o ataque é parte de uma série de missões realizadas desde julho, com o objetivo de eliminar remanescentes do Estado Islâmico na Síria.

De acordo com o Comando Central do Pentágono, essas operações resultaram na detenção de 119 insurgentes e na morte de outros 14 nos últimos seis meses. No mês anterior, uma série de missões destruiu mais de 15 depósitos de armas do Estado Islâmico no sul da Síria, além de 130 morteiros e foguetes, fuzis, metralhadoras, minas antitanque e materiais para a fabricação de explosivos improvisados.

Essas ações refletem a intensificação da luta contra o Estado Islâmico e os desafios contínuos enfrentados pelos EUA e seus aliados na Síria, um cenário complexo que envolve a reconstrução do país, a luta contra o extremismo e a proteção das forças americanas na região.