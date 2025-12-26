Trump diz que EUA atacaram acampamentos do Estado Islâmico na Nigéria

O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, anunciou na quinta-feira, 25, que o país atacou acampamentos do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) na Nigéria.

"Nesta noite, sob minha direção como comandante-chefe, os EUA realizaram um ataque poderoso e mortal contra a escória terrorista do Estado Islâmico no noroeste da Nigéria", afirmou Trump em sua rede Truth Social.

A operação aconteceu em retaliação a ataques contra cristãos. "Previamente adverti a esses terroristas que se não interrompessem o massacre de cristãos, se desataria um inferno, e nesta noite houve", acrescentou.

Segundo o presidente, os bombardeios, dirigidos pelo Departamento de Guerra, foram "numerosos ataques perfeitos, como só os EUA são capazes de fazer".

Ataques deixaram 'múltiplas vítimas'

O secretário de Guerra, Pete Hegseth, manifestou apoio aos ataques de hoje, que exigiram o lançamento de mísseis Tomahawk a partir de um navio da Marinha americana implantado no Golfo da Guiné.

Segundo o Comando da África dos Estados Unidos (Africom), os ataques contra acampamentos de supostas milícias afiliadas ao Estado Islâmico (EI) provocaram "múltiplas" vítimas no estado de Sokoto, perto da fronteira com o Níger.

"O Comando da África dos Estados Unidos trabalha com os parceiros regionais e nigerianos para aumentar a cooperação no contraterrorismo e nos esforços contra as ameaças a vidas inocentes", informou em um comunicado o general Dagvin Anderson, comandante do Africom.

"O presidente foi claro no mês passado: o assassinato de cristãos inocentes na Nigéria (e em outros lugares) deve terminar. @DeptofWar Sempre está pronto, como o EI descobriu esta noite, no Natal. Mais por vir... Agradecidos pelo apoio e cooperação do governo nigeriano. Feliz Natal!", postou Hegseth no X.

Ataques contra cristãos

Nos últimos meses, o governo Trump buscou neutralizar as operações do Estado Islâmico, que atacam diretamente a comunidade cristã da Nigéria, o país mais populoso da África, e ordenou ao Pentágono que preparasse planos para realizar ataques.

Um relatório da Sociedade Internacional para as Liberdades Civis e o Estado de Direito (Intersociety) revela que, nos primeiros 220 dias de 2025, os terroristas islâmicos assassinaram 7.087 cristãos e sequestraram outros 7,8 mil.

"Sob minha liderança, nosso país não permitirá que prospere o terrorismo islâmico radical. Que Deus abençoe nossas Forças Armadas e FELIZ NATAL a todos, incluindo os terroristas mortos, dos quais haverá muitos mais se continuarem seu massacre de cristãos", finalizou o mandatário americano em sua mensagem na Truth Social.

*Com informações da EFE