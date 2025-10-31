PF faz operação contra corrupção e lavagem de dinheiro nesta sexta

A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira, 31, contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes, desvio de dinheiro público, corrupção e lavagem de dinheiro.

Luiz França, Secretário Nacional do Podemos, é um dos alvos da ação, segundo apuração da EXAME.

Segundo a PF, a operação conta com o apoio da Controladora-Geral da União (CGU) e da Receita Federal do Brasil.

Os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão e o bloqueio de valores "obtidos de forma ilícita" em Brasília (DF), São Paulo (SP), Palmas (TO) e Gurupi (TO).

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.