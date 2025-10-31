Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

PF faz operação contra corrupção e lavagem de dinheiro nesta sexta

Luiz França, Secretário Nacional do Podemos, é um dos alvos da ação, segundo apuração da EXAME

Estela Marconi e André Martins

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07h30.

A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta sexta-feira, 31, contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes, desvio de dinheiro público, corrupção e lavagem de dinheiro.

Luiz França, Secretário Nacional do Podemos, é um dos alvos da ação, segundo apuração da EXAME.

Segundo a PF, a operação conta com o apoio da Controladora-Geral da União (CGU) e da Receita Federal do Brasil.

Os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão e o bloqueio de valores "obtidos de forma ilícita" em Brasília (DF), São Paulo (SP), Palmas (TO) e Gurupi (TO).

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.

 

Acompanhe tudo sobre:Polícia FederalReceita FederalCorrupçãoCrime

Mais de Brasil

CNH sem autoescola deve começar a valer ainda essse ano, diz ministro

Recompensa do Disque Denúncia no RJ sobre para R$ 100 mil; veja como fazer

Como o governo regulamenta as casas de apostas no Brasil?

Bets devem bloquear beneficiários do Bolsa Família a partir de sábado

Mais na Exame

Casual

Regata com emoção: como a SailGP reinventou o esporte da vela

Um conteúdo Bússola

Mineradora investe mais de R$ 800 mil na proteção do peixe-boi

Mercados

Dados do BC e IBGE testam confiança do investidor: o que move o mercado

Brasil

CNH sem autoescola deve começar a valer ainda essse ano, diz ministro