Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

'Consórcio da Paz': entenda o projeto de governadores contra crime organizado

Projeto pretende unir experiências, contingentes e apoio financeiro dos estados para enfrentar facções criminosas

Consórcio da Paz: governadores se unem no Rio para projeto no combate ao crime organizado. (Reprodução/Governo RJ)

Consórcio da Paz: governadores se unem no Rio para projeto no combate ao crime organizado. (Reprodução/Governo RJ)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 10h35.

Sete governadores se reuniram nesta quinta-feira, 30, no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, e anunciaram a criação do “Consórcio da Paz”, um projeto de cooperação entre estados para integrar forças de segurança, inteligência e apoio financeiro no combate ao crime organizado.

A reunião aconteceu dias após a megaoperação policial que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha. A ação foi a mais letal da história do Rio de Janeiro.

Participaram presencialmente o governador do Rio, Cláudio Castro (PL); Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Eduardo Riedel (Progressistas), do Mato Grosso do Sul; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (Progressistas). Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, participou remotamente.

O Governo do RJ publicou em sua conta no X (antigo Twitter) uma foto da reunião com o anúncio do programa.

Segundo os governadores, o principal objetivo do projeto é integrar forças de segurança, equipes de inteligência e recursos financeiros entre estados para o combate ao crime organizado.

O Rio de Janeiro será a sede inicial do consórcio e coordenará a formalização do grupo. A ideia, de acordo com Castro, é trocar experiências, compartilhar estratégias e agilizar respostas a situações emergenciais.

A medida prevê que os estados possam emprestar profissionais, equipamentos e apoio financeiro sempre que necessário, buscando maior integração entre as unidades da federação.

"Faremos um consórcio no modelo de outros que já existem para dividir experiências e soluções no combate ao crime organizado", disse o governador do Rio. Jorginho Mello acrescentou que a meta é integrar todas as 27 unidades da Federação, trocando inteligência, pessoal e equipamentos.

Operação mais letal da história do RJ

A reunião aconteceu após a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, que mobilizou cerca de 2.500 agentes civis e militares. Segundo o governo do Rio, a ação resultou em 121 mortes, incluindo quatro policiais, apreensão de 118 armas — entre fuzis, pistolas e revólveres — 14 explosivos e toneladas de drogas.

O objetivo da operação era capturar Edgar Alves de Andrade, o Doca, líder do Comando Vermelho, que busca expandir a facção pelo estado. Doca não foi encontrado e já é considerado procurado — a recompensa por informações que levem à prisão dele está fixada em R$ 100 mil, pelo Disque Denúncia.

Governadores presentes elogiaram a ação e destacaram o planejamento e execução da operação. Romeu Zema afirmou que o resultado será referência para a segurança pública em todo o país.

No encontro, os governadores reforçaram que o consórcio visa ações práticas e integradas, e não substituir políticas federais. Ainda assim, houve críticas à PEC da Segurança Pública, enviada ao Congresso em abril, que visa dar status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e integrar forças estaduais e federais. Caiado afirmou que a proposta tira autonomia dos estados e transfere diretrizes para o Ministério da Justiça, enquanto o governo federal garante que as autonomias serão preservadas.

PEC da Segurança: votação está prevista para dezembro

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a PEC da Segurança deve ser votada no início de dezembro pela comissão especial, com parecer do deputado Mendonça Filho (União-PE) marcado para 4 de dezembro e votação no plenário prevista para 11 de dezembro.

A proposta inclui medidas como limitação da progressão de regime para líderes de facções, prisão em segunda instância antes do trânsito em julgado e anonimato para juízes que atuam contra organizações criminosas. A PEC enfrenta resistência de governadores e oposição, que temem ampliação do poder do governo federal sobre a segurança estadual.

No dia anterior à reunião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei nº 15.245, que altera a Lei das Organizações Criminosas e cria dois novos tipos penais: obstrução de ações contra o crime organizado e conspiração para obstrução. Ambos preveem penas de 4 a 12 anos de prisão, além de multa.

A lei também amplia a proteção a autoridades, servidores públicos, policiais e militares — incluindo aposentados — e seus familiares. As alterações prometem garantir segurança a quem enfrenta o crime organizado e reforçar a integridade das instituições.

Acompanhe tudo sobre:Estados brasileirosCrimeRio de Janeiro

Mais de Brasil

PF faz operação contra corrupção e lavagem de dinheiro nesta sexta

CNH sem autoescola deve começar a valer ainda essse ano, diz ministro

Recompensa do Disque Denúncia no RJ sobre para R$ 100 mil; veja como fazer

Como o governo regulamenta as casas de apostas no Brasil?

Mais na Exame

Pop

Disney tira canais do YouTube depois de impasses em acordo

Future of Money

Bitcoin encerra outubro 'sob pressão' com aversão ao risco e incerteza macroeconômica

Mercados

Ibovespa sobe no último pregão do mês e se aproxima dos 150 mil pontos

Apresentado por FALCONI

Falconi e Grupo Patrimar discutem o futuro da construção civil