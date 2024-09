As últimas pesquisas eleitorais para prefeito de SP antes do primeiro turno; veja datas Os levantamentos registrados devem ser divulgados entre esta segunda-feira, 30, e sexta-feira, 4. Ao todo, 15 pesquisas constam no site do TSE

Eleições em SP: última semana terá 15 pesquisas (Rogerio Pallatta/SBT/Divulgação)