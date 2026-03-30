Atlas/Estadão: Tarcísio lidera todos os cenários do 1º turno para Governo de SP

Repórter
Publicado em 30 de março de 2026 às 08h02.
Pesquisa do Atlas/Estadão divulgada nesta segunda-feira, 30, aponta que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários testados para a disputa ao governo de São Paulo nas eleições de 2026 para o primeiro turno.
Nos diferentes cenários simulados para o primeiro turno, o atual governador aparece sempre com mais de 48% das intenções de voto e mantém vantagem sobre outros possíveis candidatos.
A pesquisa entrevistou 2.254 eleitores, entre os dias 24 e 27 de março, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE pelos protocolos SP-00899/2026 e BR-01079/2026
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Em um cenário de primeiro turno contra Fernando Haddad, Tarcísio aparece na frente com 49,1% das intenções de voto.
Já na disputa com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o atual governador fica com 48,4% das intenções de voto.
Quando a adversária é a ministra Simone Tebet, Tarcísio se coloca a frente com 48,8% das intenções de voto.
Em disputa com Márcio França (PSB), ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o atual governador também segue na liderança com 49,4%.
O instituto também simulou uma disputa de segundo turno. Em três cenários, o atual governador também aparece à frente de todos os adversários testados.
Contra Haddad, venceria por 52% a 37%. Em um confronto com Alckmin, teria 50% contra 39%. Já diante de Tebet, ampliaria a vantagem, com 58% das intenções de voto, ante 28%.
O levantamento ouviu 1.608 eleitores com 16 anos ou mais em 71 municípios entre os dias 3 e 5 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.