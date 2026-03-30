Atlas/Estadão: Tarcísio lidera todos os cenários do 1º turno para Governo de SP

Pesquisa do Atlas/Estadão divulgada nesta segunda-feira, 30, aponta que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários testados para a disputa ao governo de São Paulo nas eleições de 2026 para o primeiro turno.

Nos diferentes cenários simulados para o primeiro turno, o atual governador aparece sempre com mais de 48% das intenções de voto e mantém vantagem sobre outros possíveis candidatos.

A pesquisa entrevistou 2.254 eleitores, entre os dias 24 e 27 de março, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE pelos protocolos SP-00899/2026 e BR-01079/2026

Pesquisas BTG/Nexus: no 1º turno, Lula tem 41% e Flávio, 38%

Pesquisa para governador de SP no 1° turno

Tarcísio x Fernando Haddad

Em um cenário de primeiro turno contra Fernando Haddad, Tarcísio aparece na frente com 49,1% das intenções de voto.

Tarcísio (Republicanos) - 49,1%

Fernando Haddad (PT) - 42.6%

Kim Kataguiri (Missão) - 5%

Paulo Serra (PSDB) - 1,2%

Branco/nulo/nenhum - 1,5%

Não sabem - 0,6%

Tarcísio x Geraldo Alckmin

Já na disputa com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o atual governador fica com 48,4% das intenções de voto.

Tarcísio (Republicanos) - 48,4%

Geraldo Alckmin (PSB) - 41,4%

Kim Kataguiri (Missão) - 5,3%

Paulo Serra (PSDB) - 1,5%

Branco/nulo/nenhum - 2,2%

Não sabem - 1,2%

Tarcísio x Simone Tebet

Quando a adversária é a ministra Simone Tebet, Tarcísio se coloca a frente com 48,8% das intenções de voto.

Tarcísio (Republicanos) - 48,8%

Simone Tebet (MDB) - 41,8%

Kim Kataguiri (Missão) - 5%

Paulo Serra (PSDB) - 1,5%

Branco/nulo/nenhum - 2,5%

Não sabem - 0,5%

Tarcísio x Márcio França

Em disputa com Márcio França (PSB), ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o atual governador também segue na liderança com 49,4%.

Tarcísio (Republicanos) - 49,44%

Márcio França (PSB) - 32,2%

Kim Kataguiri (Missão) - 5,3%

Paulo Serra (PSDB) - 2,1%

Branco/nulo/nenhum - 9%

Não sabem - 2%

Tarcísio também lidera no 2° turno

O instituto também simulou uma disputa de segundo turno. Em três cenários, o atual governador também aparece à frente de todos os adversários testados.

Contra Haddad, venceria por 52% a 37%. Em um confronto com Alckmin, teria 50% contra 39%. Já diante de Tebet, ampliaria a vantagem, com 58% das intenções de voto, ante 28%.

O levantamento ouviu 1.608 eleitores com 16 anos ou mais em 71 municípios entre os dias 3 e 5 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.