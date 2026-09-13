Mendonça diz que abertura de mensagens de Vorcaro pode tumultuar julgamento de Moraes

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a abertura integral das mensagens extraídas do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro poderia “tumultuar” o julgamento que discute a situação do ministro Alexandre de Moraes na próxima terça-feira, 15.

Segundo informações do jornal O Globo, Mendonça afirmou que a divulgação completa dos dados poderia colocar em risco o andamento das investigações sobre as fraudes envolvendo o Banco Master e gerar questionamentos capazes de desviar o foco da análise do relatório produzido pela Polícia Federal (PF) sobre Moraes.

A manifestação ocorreu após integrantes da Corte solicitarem acesso ao conteúdo do celular de Vorcaro, cuja cópia digital está armazenada no gabinete de Mendonça. O material deve subsidiar a sessão que pode discutir se Moraes será incluído como investigado no caso.

A Polícia Federal informou ao presidente do STF, Edson Fachin, que possui condições técnicas para encaminhar cópias do conteúdo aos gabinetes dos ministros. Fachin ainda deve decidir se os dados serão compartilhados integralmente com os integrantes da Corte.

No despacho, Mendonça afirmou que o material utilizado para a sessão de terça-feira já está disponível aos demais ministros.

O ministro também solicitou que Fachin cobre explicações da Polícia Federal sobre as circunstâncias da entrega da cópia de segurança do celular de Vorcaro ao seu gabinete.

Segundo Mendonça, existem “divergências de informações” sobre como o material chegou ao Supremo.

O ministro afirmou que a cópia de segurança foi entregue voluntariamente pela PF. Em nota, porém, a corporação informou que o envio dos dados ocorreu por determinação do relator da Operação Compliance Zero.

Mendonça também pediu esclarecimentos sobre eventuais constrangimentos sofridos por delegados durante as investigações.

Disputa envolve conteúdo apreendido em investigação sobre o Banco Master

O conteúdo do celular de Daniel Vorcaro passou a ser um dos elementos centrais da crise envolvendo integrantes do Supremo após a divulgação de informações relacionadas às investigações sobre o Banco Master.

O caso envolve suspeitas investigadas pela Polícia Federal sobre operações financeiras da instituição e possíveis relações entre Vorcaro e autoridades.

Moraes nega irregularidades e afirma que as alegações divulgadas sobre o caso distorcem os fatos.