Mega-Sena 3057 acumula e próximo prêmio chega a R$ 95 milhões

Mega-Sena: O próximo sorteio será realizado na terça-feira, 15, com premiação estimada de R$ 95 milhões. (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 15h31.
Última atualização em 13 de setembro de 2026 às 15h33.
A Mega-Sena acumulou novamente após o sorteio do concurso número 3057, realizado neste domingo, 13. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio principal agora está estimado em R$ 95 milhões para o próximo concurso.
Os números sorteados foram:
21 – 04 – 53 – 48 – 16 – 02
Segundo a Caixa Econômica Federal, não houve vencedor na faixa principal de seis acertos.
O próximo sorteio será realizado na terça-feira, 15, com premiação estimada de R$ 95 milhões.
A aposta simples da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 6,00.
A probabilidade de uma aposta simples acertar todas as seis dezenas é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Os apostadores podem escolher mais dezenas no volante para aumentar as chances de acerto, mas o valor da aposta também aumenta conforme a quantidade de números selecionados.