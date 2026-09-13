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Mega-Sena 3057 acumula e próximo prêmio chega a R$ 95 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3057; próximo sorteio será realizado na terça-feira, 15

Mega-Sena: O próximo sorteio será realizado na terça-feira, 15, com premiação estimada de R$ 95 milhões. (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Mega-Sena: O próximo sorteio será realizado na terça-feira, 15, com premiação estimada de R$ 95 milhões. (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 15h31.

Última atualização em 13 de setembro de 2026 às 15h33.

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A Mega-Sena acumulou novamente após o sorteio do concurso número 3057, realizado neste domingo, 13. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio principal agora está estimado em R$ 95 milhões para o próximo concurso.

Os números sorteados foram:

21 – 04 – 53 – 48 – 16 – 02

Segundo a Caixa Econômica Federal, não houve vencedor na faixa principal de seis acertos.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira, 15, com premiação estimada de R$ 95 milhões.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

A aposta simples da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 6,00.

A probabilidade de uma aposta simples acertar todas as seis dezenas é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Os apostadores podem escolher mais dezenas no volante para aumentar as chances de acerto, mas o valor da aposta também aumenta conforme a quantidade de números selecionados.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaLoterias

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