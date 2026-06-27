Pesquisa Vox Brasil: Lula tem 45,3% e Flávio Bolsonaro, 42,8%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 45,3% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que registra 42,8%, segundo pesquisa Vox Brasil divulgada neste sábado, 27.

Pela margem de erro do levantamento, o petista e o senador do PL estão tecnicamente empatados.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 5,5%, enquanto 6,4% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada em 5 de junho, Lula recuou de 47,8% para 45,3%, enquanto Flávio Bolsonaro avançou de 41,3% para 42,8%. No período, Lula oscilou negativamente 2,5 pontos percentuais e Flávio Bolsonaro cresceu 1,5 ponto percentual.

Os recortes demográficos mostram desempenhos distintos entre os segmentos do eleitorado. O petista lidera entre as mulheres, com 51% das intenções de voto, contra 38,1% de Flávio Bolsonaro. Entre os homens, o cenário se inverte: o senador registra 46,5%, enquanto o presidente tem 42,3%.

Por faixa etária, Lula aparece à frente entre os eleitores de 16 a 34 anos, volta a liderar entre os grupos de 45 anos ou mais e alcança sua maior vantagem entre os entrevistados com mais de 69 anos, onde marca 50,7% contra 39,1% do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O senador supera o presidente apenas no grupo de 35 a 44 anos, por 47,7% a 41,8%.

No recorte por escolaridade e renda, Lula concentra as maiores vantagens entre os eleitores de menor renda e escolaridade. O presidente registra 54% entre os entrevistados com renda de até dois salários mínimos, contra 34,1% de Flávio.

Já o senador lidera entre os eleitores com ensino superior e nas faixas de renda acima de cinco salários mínimos, chegando a 50,1% entre aqueles com renda superior a dez salários mínimos, contra 37,5% de Lula.

Lula empata com Zema e Caiado e vence Aécio

Além do confronto com Flávio Bolsonaro, a pesquisa testou outros cenários de segundo turno para a eleição presidencial de 2026.

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula registra 45,5% das intenções de voto, enquanto o adversário aparece com 41,3%. A dupla está tecnicamente no limite da margem de erro. Os votos em branco, nulos ou nenhum candidato somam 5,1%, e 8,1% dos entrevistados não souberam responder.

Em uma disputa contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente marca 44,6%, diante de 40,8% do adversário. Nesse cenário, 5,5% votariam em branco, nulo ou nenhum candidato, e 9,1% permanecem indecisos.

A maior vantagem de Lula entre os cenários testados ocorre contra o deputado federal Aécio Neves (PSDB). O presidente registra 49,7% das intenções de voto, enquanto o tucano aparece com 22,1%. Os votos em branco, nulos ou nenhum candidato somam 13,1%, e 15,1% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder.

A pesquisa Vox Brasil ouviu 2.100 eleitores entre os dias 23 e 25 de junho de 2026, por meio de entrevistas presenciais em domicílio. O levantamento tem margem de erro de 2,15 pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06630/2026.