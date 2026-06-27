Pesquisa Vox Brasil: Lula tem 38,3% e Flávio Bolsonaro, 32,2%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa Vox Brasil divulgada neste sábado, 27.

O levantamento mostra que Lula aparece com 38,3% das intenções de voto, contra 32,2% de Flávio Bolsonaro (PL), uma vantagem de 6,1 pontos percentuais.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparece em terceiro, com 5,1%, seguido pelo ex-governador de Minas, Romeu Zema (Novo), com 3,8%. O presidente do Missão, Renan Santos (Missão), aparece com 2,5%.

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) soma 1,7%, o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa (DC), 0,9%, Augusto Cury (Avante) 0,7%, e Cabo Daciolo (Mobiliza) 0,5%.

Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 3,5%, enquanto 10,8% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Na comparação com a pesquisa divulgada no início de junho, o petista recuou de 42,1% para 38,3%, mas manteve a liderança no cenário de primeiro turno. Flávio também oscilou para baixo, passando de 33,6% para 32,2%. Caiado, Zema e Renan Santos também oscilaram para baixo.

Lula lidera entre mulheres, jovens, eleitores de menor renda e menor escolaridade

Nos recortes demográficos, Lula mantém vantagem entre as mulheres, com 47,8% das intenções de voto, contra 30% do senador do PL. Entre os homens, o cenário se inverte: o Flávio aparece com 40,3%, enquanto o presidente registra 37,6%.

Por faixa etária, o petista lidera entre os eleitores de 16 a 34 anos e também entre aqueles com 60 anos ou mais. Seu melhor desempenho ocorre entre os entrevistados com mais de 69 anos, segmento em que alcança 45%. Flávio Bolsonaro, por sua vez, abre vantagem nas faixas de 35 a 44 anos, com 40,8%, e de 45 a 59 anos, com 39,3%.

No recorte por escolaridade, Lula apresenta os maiores percentuais entre analfabetos (53,1%), eleitores que apenas leem e escrevem (50,1%) e aqueles com ensino médio incompleto (43,1%). Flávio Bolsonaro lidera entre entrevistados com ensino médio completo, com 39,8%, e entre os que têm ensino superior completo, com 39,1%.

A pesquisa também mostra diferenças por faixa de renda. Lula registra 55,2% entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos e 43% entre aqueles que recebem de dois a cinco salários mínimos. Já Flávio Bolsonaro obtém seu melhor desempenho entre os entrevistados com renda superior a dez salários mínimos, grupo em que aparece com 42,7% das intenções de voto, contra 31,9% do presidente.

Rejeição

O levantamento também mediu a rejeição aos possíveis candidatos à Presidência da República.

Lula aparece como o nome com maior índice de rejeição, citado por 52,3% dos entrevistados. Em seguida estão Flávio Bolsonaro, com 49,5%, e Aécio Neves, com 42,7%.

Entre os demais nomes testados, Romeu Zema registra rejeição de 28,1%, Joaquim Barbosa de 26,5%, Ronaldo Caiado de 25,1%, Renan Santos de 23,3%, Cabo Daciolo de 17,1% e Augusto Cury de 15,1%. Outros 3,1% afirmaram não rejeitar nenhum dos candidatos.

A pesquisa Vox Brasil ouviu 2.100 eleitores entre os dias 23 e 25 de junho de 2026, por meio de entrevistas presenciais em domicílio. O levantamento tem margem de erro de 2,15 pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06630/2026.