Pesquisa prefeito Rio: Paes tem 49% e Ramagem, 13, diz Quaest

O atual prefeito do Rio de Janeiro (RJ) e pré-candidato à reeleição, Eduardo Paes (PSD), permanece em primeiro lugar nas intenções de voto para as eleições municipais deste ano, segundo dados divulgados pela pesquisa Quaest nesta quarta-feira, 24.

A três meses do pleito, Paes aparece agora com 49% da preferência do eleitorado, mais do que o dobro da soma de adversários. Em segundo lugar aparece o deputado federal e aliado de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem (PL), com 13%. Em terceiro, Tarcísio Motta (PSOL), com 7%. Veja lista:

Eduardo Paes (PSD) - 49%

Alexadre Ramagem (PL) - 13%

Tarcísio Mota (PSOL) - 7%

Rodrigo Amorim (União) - 3%

Marcelo Queiroz (PP) - 2%

Indecisos: 4%

Branco ou nulo: 15%

Já em considerando um cenário com menos candidatos, Paes permanece na liderança, com 52%.

Segundo a segunda pesquisa de intenção de voto para a prefeitura do Rio de Janeiro da Quaest, Ramagem só vence Paes entre os eleitores que votaram em Marcelo Crivella (REPUBLICANOS) nas eleições de 2020. Em todos os outros segmentos, que incluem sexo, idade, escolaridade, renda e religião, o atual prefeito do Rio aparece na liderança.

No segundo turno, Paes aparece com 62%, enquanto Ramagem fica com 25%.

Influência de Lula e Bolsonaro

A pesquisa mostra o aumento da influência que Lula e Bolsonaro podem ter na campanha municipal. De um mês para cá, a força do apoio de Bolsonaro na eleição foi 22% para 27%. A de Lula foi de 19% para 23%.

Em um cenário hipotético, a pesquisa especulou a força do apoio dos dois políticos a Paes e Ramagem. Caso fosse apoiado por Bolsonaro, Ramagem iria de 14% para 30% das intenções de voto. Com o apoio de Lula, Paes iria de 52% para 46%.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado faz sua escolha sem que os nomes dos candidatos sejam definidos, Paes aparece com 22% e Ramagem com 5%. Outros 70% ainda se dizem indecisos para a eleição do Rio.