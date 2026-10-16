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Pesquisa PoderData/Aya: Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 50% dos votos válidos

Pesquisa mostra recuperação de Lula e recuo de Flávio Bolsonaro; levantamento ouviu 3.000 eleitores entre 13 e 15 de outubro, com margem de erro de 1,8 ponto percentual

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 09h07.

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A pesquisa PoderData/Aya, divulgada nesta sexta-feira, 16, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatados, com 50% dos votos válidos cada um, no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Em duas semanas, Lula avançou nas intenções de voto, enquanto Flávio recuou. O levantamento ouviu 3.000 eleitores entre 13 e 15 de outubro, com margem de erro de 1,8 ponto percentual.

A pesquisa PoderData/Aya, divulgada nesta sexta-feira, 16, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatados, com 50% dos votos válidos cada um, no cenário de segundo turno da eleição presidencial de 2026.

O levantamento indica uma mudança no cenário eleitoral em relação às rodadas anteriores. Em duas semanas, Lula avançou nas intenções de voto, enquanto Flávio recuou. A diferença entre os dois era de seis pontos percentuais na pesquisa divulgada em 8 de outubro. Na rodada realizada de 10 a 12 de outubro, havia caído para dois pontos percentuais. Agora, os candidatos aparecem empatados.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos, enquanto Lula teve 45,16%. O senador terminou a primeira etapa com vantagem de 1,87 ponto percentual sobre o presidente.

A pesquisa foi realizada entre 13 e 15 de outubro, com 3.000 entrevistas e margem de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

Intenção de voto no segundo turno

A pesquisa PoderData/Aya mostra os dois candidatos com a mesma parcela dos votos válidos. Os resultados são:

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 50% dos votos válidos;
  • Flávio Bolsonaro (PL): 50% dos votos válidos.

A série histórica apresentada pelo PoderData mostra a evolução das intenções de voto desde maio. Em 25 de maio, Flávio tinha 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. Em 30 de agosto a 2 de setembro, os percentuais eram de 51% para o senador e 49% para o presidente.

Na pesquisa de 5 a 7 de outubro, Flávio aparecia com 53%, contra 47% de Lula. Na rodada seguinte, de 10 a 12 de outubro, a diferença caiu para 51% a 49%. No levantamento mais recente, os dois chegaram a 50%.

Parte das entrevistas da nova pesquisa foi realizada após a aprovação definitiva do fim da escala de trabalho 6x1 pelo Congresso Nacional, na quarta-feira, 14.

Como está a intenção de voto por perfil do eleitor?

Os recortes demográficos da pesquisa mostram diferenças na preferência dos eleitores. Entre as mulheres, Lula registra 55% das intenções de voto, contra 39% de Flávio Bolsonaro. Já entre os homens, o senador do PL tem 56%, enquanto o presidente aparece com 39%.

Por faixa etária, Lula tem 50% entre os eleitores de 16 a 24 anos e 51% entre os entrevistados com 60 anos ou mais. Flávio aparece à frente nas faixas de 25 a 44 anos, com 49%, e de 45 a 59 anos, com 51%.

Na divisão por região, o presidente registra seu melhor resultado no Nordeste, com 59% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro lidera no Centro-Oeste, com 54%, e no Sul, com 57%. No Norte, o senador tem 51%, contra 45% de Lula. No Sudeste, Flávio registra 48%, enquanto o presidente aparece com 44%.

Por escolaridade, Lula tem 51% entre os entrevistados com ensino fundamental. Flávio registra 50% entre aqueles com ensino médio. Entre os que têm ensino superior, Lula aparece com 50%, contra 46% do senador.

Na divisão por renda familiar, o presidente tem 52% entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos. Flávio aparece à frente nas faixas de dois a cinco salários mínimos, com 53%, e acima de cinco salários mínimos, também com 53%.

Potencial de voto e rejeição dos candidatos

A pesquisa também avaliou o potencial de voto dos dois candidatos. Entre os entrevistados, 44% afirmam que Lula é o único candidato em quem votariam, enquanto 46% dizem que não votariam no presidente de jeito nenhum. Outros 7% afirmam que poderiam votar nele.

No caso de Flávio Bolsonaro, 43% dizem que ele é o único candidato em quem votariam. A rejeição ao senador é de 45%, enquanto 7% afirmam que poderiam votar nele.

Na comparação com a rodada anterior, realizada de 10 a 12 de outubro, o percentual dos que consideram Lula o único candidato em quem votariam passou de 42% para 44%. A rejeição ao presidente permaneceu em 46%.

Já a rejeição a Flávio Bolsonaro subiu de 44% para 45% no mesmo intervalo. O percentual dos que afirmam que ele é o único candidato em quem votariam passou de 43% para 43%, mantendo-se estável.

Avaliação do presidente Lula

A pesquisa PoderData/Aya mostra que 47% dos entrevistados desaprovam o desempenho pessoal de Lula, enquanto 46% aprovam. Outros 7% não souberam responder.

Entre os homens, 56% desaprovam o desempenho pessoal do presidente, enquanto 39% aprovam. Entre as mulheres, 52% aprovam e 39% desaprovam.

Por faixa etária, a aprovação de Lula chega a 51% entre os eleitores com 60 anos ou mais. A desaprovação é de 51% entre os entrevistados de 45 a 59 anos e de 50% na faixa de 25 a 44 anos.

Na divisão por região, Lula registra aprovação de 57% no Nordeste. No Centro-Oeste, a desaprovação chega a 50%, contra 38% de aprovação. No Sudeste, 51% desaprovam o desempenho pessoal do presidente, enquanto 42% aprovam. No Sul, a desaprovação é de 54%, ante 41% de aprovação.

Avaliação do governo Lula

Na avaliação da administração federal, 49% desaprovam o governo Lula, enquanto 46% aprovam. Outros 5% não souberam responder.

Entre as mulheres, 53% aprovam o governo, enquanto 41% desaprovam. Entre os homens, a desaprovação chega a 58%, contra 39% de aprovação.

Por região, o governo tem aprovação de 56% no Nordeste. No Centro-Oeste, 50% desaprovam a administração, enquanto 41% aprovam. No Sudeste, a desaprovação é de 51%, ante 43% de aprovação. No Sul, 55% desaprovam o governo e 40% aprovam.

Como foi feita a pesquisa PoderData/Aya?

O levantamento foi realizado pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios e parceria de divulgação com o Aya Bancah.

Foram entrevistadas 3.000 pessoas em 644 municípios das 27 unidades da Federação, entre 13 e 15 de outubro de 2026.

As entrevistas foram feitas por telefone, em linhas fixas e celulares, por meio do sistema de Unidade de Resposta Audível (URA). Nesse formato, os participantes ouvem perguntas gravadas e respondem usando o teclado do aparelho.

A pesquisa tem margem de erro de 1,8 ponto percentual e intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04258/2026.

Perguntas frequentes

Quem está na frente na pesquisa PoderData/Aya para presidente? ＋

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados, com 50% dos votos válidos cada um, segundo a pesquisa divulgada em 16 de outubro de 2026.

Qual é a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno? ＋

Não há diferença nos percentuais de votos válidos: os dois candidatos registram 50%. A distância era de seis pontos percentuais na pesquisa divulgada em 8 de outubro e havia caído para dois pontos na rodada de 10 a 12 de outubro.

Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados tecnicamente? ＋

Os dois aparecem com 50% dos votos válidos. A pesquisa tem margem de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%.

Qual candidato tem maior rejeição na pesquisa? ＋

Lula registra rejeição de 46%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 45%. Na comparação com a rodada anterior, a rejeição ao presidente permaneceu estável, e a do senador subiu de 44% para 45%.

Como está a aprovação do governo Lula? ＋

Segundo o PoderData/Aya, 46% dos entrevistados aprovam o governo Lula, enquanto 49% desaprovam. Outros 5% não souberam responder.

Quando será o segundo turno das eleições de 2026? ＋

O segundo turno da eleição presidencial está marcado para 25 de outubro de 2026, conforme as informações fornecidas no material de referência.

Como foi feita a pesquisa PoderData/Aya? ＋

O levantamento entrevistou 3.000 pessoas em 644 municípios das 27 unidades da Federação, entre 13 e 15 de outubro de 2026. As entrevistas foram realizadas por telefone, com sistema automatizado de perguntas e respostas (URA). A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-04258/2026.

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