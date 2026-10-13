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Pesquisa PoderData/Aya: Lula sobe a 49% e empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro, que tem 51%

Diferença entre o senador e o atual presidente caiu de seis para dois pontos, dentro da margem de erro de 1,8 ponto percentual

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

(Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08h36.

Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 08h55.

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RESUMO ＋

A pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta terça-feira, 13, mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula (PT), em um cenário de segundo turno das eleições 2026. Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 1,8 ponto percentual. Em cinco dias, a diferença entre os dois caiu de seis para dois pontos percentuais. O levantamento ouviu 3.000 eleitores entre 10 e 12 de outubro.

A pesquisa PoderData/Aya, divulgada nesta terça-feira, 13, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos contra 49% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no cenário de segundo turno da eleição presidencial.

Os candidatos estão em empate técnico, considerando a margem de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos.

Na comparação com a rodada anterior, realizada cinco dias antes, Lula avançou dois pontos percentuais, enquanto Flávio recuou na mesma proporção. Com isso, a diferença entre os dois caiu de seis para dois pontos percentuais.

O levantamento foi realizado de 10 a 12 de outubro, a menos de duas semanas do segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Intenção de voto no segundo turno

A pesquisa mostra uma mudança no cenário em relação à rodada anterior do PoderData/Aya. Em cinco dias, Lula passou a concentrar uma parcela maior dos votos válidos, enquanto Flávio perdeu dois pontos percentuais.

Os resultados indicam a seguinte distribuição:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 51% dos votos válidos;
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 49% dos votos válidos.

A margem de erro de 1,8 ponto percentual significa que a diferença entre os candidatos deve ser interpretada considerando a incerteza estatística do levantamento. O intervalo de confiança é de 95%.

Como está a intenção de voto por perfil do eleitor?

Os recortes demográficos mostram diferenças na preferência dos eleitores. Entre as mulheres, Lula registra 53% das intenções de voto, contra 39% de Flávio Bolsonaro.

O senador do PL aparece à frente entre os entrevistados do Centro-Oeste, com 55%, e do Sul, com 61%. Flávio também tem vantagem entre os eleitores que cursaram o ensino médio, segmento no qual registra 52%.

Rejeição dos candidatos

Apesar do avanço nas intenções de voto, a rejeição a Lula permaneceu estável. Na pesquisa, 46% dos entrevistados afirmam que não votariam no presidente de jeito nenhum, mesmo percentual da rodada anterior.

A rejeição a Flávio Bolsonaro oscilou de 43% para 44%, uma variação de um ponto percentual. O indicador mede a parcela de eleitores que descarta votar em cada candidato.

Avaliação do governo Lula

A pesquisa também mediu a avaliação do governo federal. Segundo o levantamento, 50% dos entrevistados desaprovam o trabalho de Lula, enquanto 44% aprovam. Outros 6% não souberam responder.

Os mesmos percentuais foram registrados na avaliação da administração petista: 50% de desaprovação, 44% de aprovação e 6% de entrevistados que não souberam responder.

Como foi feita a pesquisa PoderData/Aya?

O levantamento foi realizado pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios e parceria de divulgação com o Aya Bancah. Foram entrevistadas 3.000 pessoas em 686 municípios das 27 unidades da Federação, entre os dias 10 e 12 de outubro.

As entrevistas foram feitas por telefone, em linhas fixas e celulares, por meio do sistema de Unidade de Resposta Audível (URA), no qual os participantes ouvem perguntas gravadas e respondem usando o teclado do aparelho.

A pesquisa tem margem de erro de 1,8 ponto percentual, intervalo de confiança de 95% e registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01209/2026.

Perguntas frequentes

Quem está na frente na pesquisa PoderData/Aya para presidente? ＋

Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% dos votos válidos, contra 49% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a pesquisa divulgada em 13 de outubro. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 1,8 ponto percentual.

Qual é a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno? ＋

A diferença é de dois pontos percentuais a favor de Flávio Bolsonaro. Na rodada anterior do PoderData/Aya, a distância era de seis pontos. Em cinco dias, Lula passou a registrar dois pontos percentuais a mais, enquanto Flávio passou a ter dois pontos a menos.

Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados tecnicamente? ＋

Sim. A diferença de dois pontos percentuais entre os candidatos está dentro do intervalo considerado pela margem de erro de 1,8 ponto percentual para mais ou para menos. A pesquisa tem nível de confiança de 95%.

Qual candidato tem maior rejeição na pesquisa? ＋

Lula registra rejeição de 46%, mesmo percentual da rodada anterior. A rejeição a Flávio Bolsonaro passou de 43% para 44%. O indicador representa a parcela de entrevistados que afirma não votar em cada candidato de jeito nenhum.

Como está a aprovação do governo Lula? ＋

Segundo o PoderData/Aya, 50% dos entrevistados desaprovam o trabalho do presidente Lula, enquanto 44% aprovam. Outros 6% não souberam responder.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O segundo turno da eleição presidencial está marcado para 25 de outubro de 2026. A pesquisa PoderData/Aya foi realizada entre os dias 10 e 12 de outubro, menos de duas semanas antes da votação.

Como foi feita a pesquisa PoderData/Aya? ＋

O levantamento entrevistou 3.000 pessoas em 686 municípios das 27 unidades da Federação, entre 10 e 12 de outubro. As entrevistas foram realizadas por telefone, com sistema automatizado de perguntas e respostas (URA). A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-01209/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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