RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro aparece com 51,49% das intenções de votos válidos contra 48,51% de Lula no segundo turno, segundo o Monitor Eleitoral da Inteligov, em parceria com a EXAME. A diferença entre os candidatos passou de 0,86 para 2,98 pontos percentuais. Para o responsável técnico pelo agregador, os números refletem um ajuste das pesquisas ao resultado do primeiro turno e os apoios recebidos pelo senador.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa pelo segundo turno com 51,49% das intenções de votos contra 48,51% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo o Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas eleitorais da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Na comparação com o consolidado de pesquisas de segundo realizadas antes da votação da primeira etapa, o senador do PL avançou de 50,43% para 51,49%, enquanto o atual presidente saiu de 49,57% para 48,51%.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

O agregador apresenta uma consolidação de dados que agrega todas as pesquisas eleitorais de 2º turno disponíveis até 18h00 de 12 de outubro de 2026. Esta iteração acrescenta 23 novas pesquisas cadastradas no sistema PesqEle (TSE) às 182 compiladas na iteração anterior.

A ferramenta calcula uma média ponderada para cada candidato nas pesquisas divulgadas na última quinzena e aponta a tendência das intenções de voto. O objetivo é mostrar não apenas o retrato da disputa, mas como cada candidatura se movimenta ao longo do tempo.

Resultado do primeiro turno ajuda a explicar vantagem de Flávio, diz especialista

Para Leandro Terra Adriano, responsável técnico pelo agregador, a vantagem de Flávio Bolsonaro no levantamento reflete, principalmente, uma adequação das pesquisas ao resultado das urnas no primeiro turno.

"O que a agregação registra na Presidência é, a meu ver, um acerto de contas das pesquisas com as urnas – um degrau, portanto, que só o tempo dirá se é também uma rampa", afirma.

Segundo os dados do TSE citados por Adriano, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, realizado em 5 de outubro, enquanto Lula obteve 45,16%.

Quando considerados apenas os votos recebidos pelos dois candidatos, o resultado equivale a aproximadamente 51% para Flávio e 49% para Lula, proporção próxima à registrada atualmente pelo agregador.

Na avaliação de Adriano, as pesquisas realizadas após o primeiro turno passaram a refletir uma vantagem que já havia aparecido nas urnas, mas não tinha sido captada pelas simulações anteriores à votação.

O especialista observa que a média simples das simulações de segundo turno realizadas desde julho ainda aponta Lula com 50,1% das intenções de voto. Já os levantamentos posteriores à votação passaram a registrar a vantagem do senador.

Para Adriano, o movimento representa uma correção em relação ao resultado eleitoral, acompanhada de um ganho adicional de aproximadamente um ponto percentual para Flávio.

Campanhas ajustam estratégias para a reta final

A análise também destaca mudanças nas estratégias das duas campanhas após o primeiro turno.

Segundo Adriano, aliados de Lula reconheceram que a campanha subestimou o alcance de conteúdos em formatos virais nas redes sociais. Diante desse diagnóstico, a equipe petista montou um comitê de crise e alterou a coordenação política.

O presidente também participou de atos de campanha em Ceilândia, no Distrito Federal, em 9 de outubro, e na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 11.

Outro foco da campanha, segundo o especialista, são os cerca de 33 milhões de eleitores que não compareceram ao primeiro turno, o equivalente a uma taxa de abstenção de 21,08%.

Do outro lado, Flávio Bolsonaro concentra parte de sua agenda no Sudeste, com a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.

O senador também prepara uma agenda pelo Nordeste e investe em regiões de Minas Gerais onde Lula teve desempenho expressivo.

Para o responsável pelo agregador, a mobilização dos eleitores que não votaram no primeiro turno pode ter peso decisivo na disputa, diante da pequena diferença entre os candidatos.

Abstenção e debates são fatores de atenção no segundo turno

Apesar da vantagem registrada por Flávio Bolsonaro, Adriano ressalta que a diferença entre os candidatos ainda exige cautela na interpretação dos números.

Ele lembra que, na eleição presidencial de 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro por 50,9% a 49,1% dos votos válidos, uma distância de aproximadamente 1,8 ponto percentual.

O especialista também destaca que o primeiro debate entre os candidatos está previsto para 15 de outubro, após o cancelamento do encontro que seria realizado pela Record.

Na avaliação de Adriano, a participação dos eleitores pode ser tão relevante quanto as mudanças nas intenções de voto ao longo da campanha.

"Em disputa dessa estreiteza, o comparecimento pesa tanto quanto a preferência – e comparecimento é justamente a variável que nenhum dos nossos índices, calculados sobre votos válidos, captura bem", afirma.

Como funciona o agregador?

O resultado apresentado pelo monitor não corresponde a uma média aritmética simples das pesquisas. O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos de acordo com critérios metodológicos e com a data de realização de cada pesquisa.

Pesquisas presenciais domiciliares recebem peso integral no modelo, enquanto levantamentos feitos por IVR, sistema automatizado de entrevistas por telefone, e pela internet têm redução de 30% a 45% em sua influência estatística.

A atualidade também interfere no cálculo. A metodologia reduz em 25% o peso de uma pesquisa a cada quinzena de caducidade. Na prática, levantamentos mais antigos continuam no histórico, mas perdem influência sobre a média à medida que novas pesquisas são incorporadas.

Esse mecanismo busca dar maior peso ao retrato mais recente da eleição, sem descartar a trajetória acumulada desde março. A cada rodada, novas pesquisas registradas no TSE são incorporadas à base utilizada para o cálculo.