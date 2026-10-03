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Eleições 2026: quem lidera as últimas pesquisas para o Senado em SP, RJ, MG, PE e DF?

Datafolha, Quaest e AtlasIntel divulgaram levantamentos na reta final antes do primeiro turno

Veja os nomes numericamente à frente em cada pesquisa.

Veja os nomes numericamente à frente em cada pesquisa.

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20h50.

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As últimas pesquisas para o Senado nas eleições de 2026, às vesperas do primeiro turno, que acontece amanhã, domingo, 4, mostram os nomes que aparecem numericamente à frente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal.

Neste ano, cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado. Os levantamentos abaixo são apresentados separadamente, conforme os dados divulgados por cada instituto.

Datafolha mostra líderes em cinco disputas pelo Senado

No Datafolha, Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) aparecem no topo em São Paulo, com 22% dos votos válidos cada.

No Rio de Janeiro, Benedita da Silva (PT) registra o maior percentual, com 26%.

Em Minas Gerais, Marília Campos (PT) aparece com 21%.

Em Pernambuco, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) têm 29% cada.

No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL) registra 30% dos votos válidos.

A disputa, segundo o Datafolha, fica:

  • SP: Guilherme Derrite e André do Prado — 22%;
  • RJ: Benedita da Silva — 26%;
  • MG: Marília Campos — 21%;
  • PE: Marília Arraes e Humberto Costa — 29%;
  • DF: Michelle Bolsonaro — 30%.

Quaest aponta quem está à frente em SP, RJ, MG, PE e DF

Na Quaest, Guilherme Derrite aparece numericamente à frente em São Paulo, com 25% dos votos válidos.

Em Minas Gerais, Domingos Sávio (PL) registra 22%.

Em Pernambuco, Marília Arraes tem 30%.

No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro aparece com 31% dos votos válidos.

No Rio de Janeiro, a Quaest divulgou como principal recorte o resultado agregado dos votos totais. Carlos Jordy (PL) aparece com 17%, enquanto Carlos Portinho (PL) e Benedita da Silva (PT) têm 16% cada.

Ou seja:

  • SP: Guilherme Derrite — 25%;
  • RJ: Carlos Jordy — 17% no agregado dos votos totais;
  • MG: Domingos Sávio — 22%;
  • PE: Marília Arraes — 30%;
  • DF: Michelle Bolsonaro — 31%.

AtlasIntel aponta Derrite em SP, Jordy no RJ e Humberto Costa em PE

Na AtlasIntel, Guilherme Derrite (PP) aparece numericamente à frente na disputa pelo Senado em São Paulo, com 25,9% dos votos válidos consolidados

No Rio de Janeiro, Carlos Jordy (PL) registra o maior percentual, com 24,8% dos votos válidos. Pesquisa 

Em Pernambuco, Humberto Costa (PT) aparece à frente, com 25,5% dos votos válidos consolidados. O levantamento ouviu 2.199 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais. 

  • SP: Guilherme Derrite — 25,9%
  • RJ: Carlos Jordy — 24,8%
  • PE: Humberto Costa — 25,5%
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