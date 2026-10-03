Eleições 2026: quem lidera as últimas pesquisas para o Senado em SP, RJ, MG, PE e DF?

Veja os nomes numericamente à frente em cada pesquisa.
Colaboradora
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20h50.
As últimas pesquisas para o Senado nas eleições de 2026, às vesperas do primeiro turno, que acontece amanhã, domingo, 4, mostram os nomes que aparecem numericamente à frente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal.
Neste ano, cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado. Os levantamentos abaixo são apresentados separadamente, conforme os dados divulgados por cada instituto.
No Datafolha, Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) aparecem no topo em São Paulo, com 22% dos votos válidos cada.
No Rio de Janeiro, Benedita da Silva (PT) registra o maior percentual, com 26%.
Em Minas Gerais, Marília Campos (PT) aparece com 21%.
Em Pernambuco, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) têm 29% cada.
No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL) registra 30% dos votos válidos.
A disputa, segundo o Datafolha, fica:
Na Quaest, Guilherme Derrite aparece numericamente à frente em São Paulo, com 25% dos votos válidos.
Em Minas Gerais, Domingos Sávio (PL) registra 22%.
Em Pernambuco, Marília Arraes tem 30%.
No Distrito Federal, Michelle Bolsonaro aparece com 31% dos votos válidos.
No Rio de Janeiro, a Quaest divulgou como principal recorte o resultado agregado dos votos totais. Carlos Jordy (PL) aparece com 17%, enquanto Carlos Portinho (PL) e Benedita da Silva (PT) têm 16% cada.
Ou seja:
Na AtlasIntel, Guilherme Derrite (PP) aparece numericamente à frente na disputa pelo Senado em São Paulo, com 25,9% dos votos válidos consolidados.
No Rio de Janeiro, Carlos Jordy (PL) registra o maior percentual, com 24,8% dos votos válidos. Pesquisa
Em Pernambuco, Humberto Costa (PT) aparece à frente, com 25,5% dos votos válidos consolidados. O levantamento ouviu 2.199 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais.