Lula e Flávio Bolsonaro vão a SP na última ofensiva antes do 1º turno

RESUMO ＋ Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) encerram neste sábado, 3, a campanha antes do primeiro turno com atos em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Flávio também terá uma moto-carreata no Rio de Janeiro. A concentração das agendas no Sudeste ocorre em uma disputa na qual Lula mantém a liderança nacional, mas viu a diferença para o senador diminuir nas últimas rodadas do Agregador Inteligov/EXAME.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) encerram neste sábado, 3, a campanha antes do primeiro turno das eleições de 2026 com agendas em São Paulo, maior colégio eleitoral do país.

Os dois candidatos que lideram o Agregador Inteligov/EXAME escolheram o estado paulista para alguns dos últimos atos de campanha antes da votação de domingo, 4.

Lula participa, a partir das 10h, da caminhada "Brasil Pronto pra Mais", na capital paulista. A concentração do público está prevista para as 9h. O presidente estará acompanhado do vice-presidente e candidato à reeleição, Geraldo Alckmin, de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo, de Marcio França (PSB), candidato a vice, e das candidatas ao Senado, Marina Silva (Rede) e Simone Tebet.

Flávio começa o sábado no interior paulista. Às 9h, participa de uma moto-carreata entre Santa Bárbara D'Oeste e Americana, pela Rodovia SP-304. O ato terá a participação do governador e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e dos candidatos ao Senado André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP). Depois, o senador segue para o Rio de Janeiro, onde participa de outra moto-carreata, às 15h, entre Campo Grande e Bangu.

A concentração das últimas agendas no Sudeste repete uma estratégia adotada pelas duas campanhas na reta final. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os três maiores colégios eleitorais do país, somam 63,3 milhões de eleitores e concentram aproximadamente 40% do eleitorado brasileiro.

Sudeste ganhou peso na reta final

A importância dos três estados aumentou à medida que a disputa entre Lula e Flávio se estreitou. Levantamentos estaduais publicados nas últimas semanas mostram uma disputa regionalizada em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, estados que concentram uma parcela relevante dos votos do país.

Na sexta-feira, 2, Lula realizou uma agenda em Belo Horizonte. Como mostrou a EXAME, a passagem pela capital mineira fazia parte de uma ampliação da agenda de campanha do presidente em Minas Gerais, estado que ganhou espaço na estratégia eleitoral do petista na reta final.

Lula em campanha em Belo Horizonte

A campanha de Flávio também direcionou esforços ao Sudeste nas últimas semanas. Após uma série de viagens pelo Nordeste, o senador passou a priorizar São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na última semana de campanha, a EXAME mostrou que a estratégia do candidato do PL continuava concentrada nos estados do Sudeste.

Candidato do PL em agenda no centro de São Paulo (Vittor Sales/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)

Analistas ouvidos pela EXAME ao longo da campanha apontaram o Sudeste como uma região central para a disputa presidencial, sobretudo diante da possibilidade de redução da vantagem de Lula no Nordeste em relação ao desempenho obtido pelo petista em 2022.

Em entrevista ao Eleições em Pauta, da EXAME, Andrei Roman, CEO da AtlasIntel, afirmou que pesquisas indicavam uma redução da vantagem de Lula no Nordeste e uma melhora relativa do presidente no Sudeste. Segundo ele, uma eventual perda de cinco pontos no Nordeste poderia ser compensada por uma alta menor nos três grandes estados do Sudeste, devido à diferença no tamanho do eleitorado.

“Como o tamanho do Sudeste é maior do que o do Nordeste, ele não precisa subir cinco pontos em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Ele pode subir três pontos, por exemplo. E isso já compensa a queda no Nordeste”, afirmou Roman em entrevista à EXAME.

Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, também destacou à EXAME o peso de São Paulo na disputa presidencial. O estado sozinho reúne mais de um quinto dos eleitores brasileiros.

Datafolha mostrou avanço de Lula no Sudeste

A pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 1º, mostrou uma mudança no desempenho regional de Lula na reta final. O presidente passou de 35% para 40% das intenções de voto no Sudeste, uma diferença de cinco pontos percentuais em relação à rodada anterior do mesmo instituto.

No cenário nacional de primeiro turno, Lula registrou 42% e Flávio Bolsonaro, 38%. Os dois oscilaram dois pontos percentuais para cima em relação ao levantamento anterior, variações dentro da margem de erro da pesquisa.

Diferença entre Lula e Flávio cai no Agregador Inteligov/EXAME

A última rodada antes do primeiro turno do Monitor Eleitoral, agregador de pesquisas da Inteligov em parceria com a EXAME, divulgada nesta sexta-feira, 2, mostra Lula com 39,93% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 36,33%.

A diferença entre os dois chegou a 3,6 pontos percentuais, a menor registrada na série histórica do Agregador Inteligov/EXAME.

Em 3 de setembro, a distância era de 6,26 pontos: Lula tinha 39,64% e Flávio, 33,38%. Em 18 de setembro, a diferença passou para 5,41 pontos e, em 25 de setembro, para 4,65 pontos.

Na comparação entre as duas rodadas mais recentes, Lula passou de 38,81% para 39,93%, enquanto Flávio foi de 34,16% para 36,33%. Assim, os dois avançaram no modelo, mas o crescimento do senador foi numericamente maior.

O Monitor Eleitoral não é uma pesquisa isolada nem uma previsão do resultado das urnas. O modelo reúne levantamentos registrados no TSE e calcula uma média móvel ponderada, atribuindo pesos diferentes de acordo com fatores como metodologia e data de realização das pesquisas.