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Candidatos a governador em Rondônia; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador de Rondônia nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20h32.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo de Rondônia nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas: Hildon Chaves, Adaílton Fúria, Expedito Netto, Pedro Abib e Marcos Rogério, além de uma candidatura que não foi informada no material enviado. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Rondônia nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo rondoniense.

Conheça os candidatos ao governo de Rondônia nas eleições de 2026:

• Hildon Chaves (União Brasil) 44;

• Adaílton Fúria (PSD) 55;

• Expedito Netto (PT) 13;

• Pedro Abib (MDB) 15;

• Marcos Rogério (PL) 22;

Quando vai ser a eleição para o governo de Rondônia

A eleição em Rondonia seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Hildon Chaves nas eleições de 2026? ＋

Hildon Chaves, candidato do União Brasil ao Governo de Rondônia, concorre com o número 44.

Qual é o número de Adaílton Fúria nas eleições de 2026? ＋

Adaílton Fúria, candidato do PSD ao Governo de Rondônia, concorre com o número 55.

Qual é o número de Expedito Netto nas eleições de 2026? ＋

Expedito Netto, candidato do PT ao Governo de Rondônia, concorre com o número 13.

Qual é o número de Pedro Abib nas eleições de 2026? ＋

Pedro Abib, candidato do MDB ao Governo de Rondônia, concorre com o número 15.

Qual é o número de Marcos Rogério nas eleições de 2026? ＋

Marcos Rogério, candidato do PL ao Governo de Rondônia, concorre com o número 22.

Quantos candidatos disputam o Governo de Rondônia em 2026? ＋

Seis candidatos disputam o Governo de Rondônia nas eleições de 2026, embora o material enviado apresente apenas cinco nomes.

Quando será a eleição para governador de Rondônia? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo de Rondônia será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo de Rondônia? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:RondôniaEleições 2026

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