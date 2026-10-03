Candidatos a governador em Rondônia; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo de Rondônia nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas: Hildon Chaves, Adaílton Fúria, Expedito Netto, Pedro Abib e Marcos Rogério, além de uma candidatura que não foi informada no material enviado. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Rondônia nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo rondoniense.

Conheça os candidatos ao governo de Rondônia nas eleições de 2026:

• Hildon Chaves (União Brasil) 44;

• Adaílton Fúria (PSD) 55;

• Expedito Netto (PT) 13;

• Pedro Abib (MDB) 15;

• Marcos Rogério (PL) 22;

Quando vai ser a eleição para o governo de Rondônia

A eleição em Rondonia seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.