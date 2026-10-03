Candidatos a governador em Rondônia; veja o número e os nomes

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Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20h32.
A disputa pelo Governo de Rondônia nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas: Hildon Chaves, Adaílton Fúria, Expedito Netto, Pedro Abib e Marcos Rogério, além de uma candidatura que não foi informada no material enviado. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo de Rondônia nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo rondoniense.
Conheça os candidatos ao governo de Rondônia nas eleições de 2026:
• Hildon Chaves (União Brasil) 44;
• Adaílton Fúria (PSD) 55;
• Expedito Netto (PT) 13;
• Pedro Abib (MDB) 15;
• Marcos Rogério (PL) 22;
A eleição em Rondonia seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Hildon Chaves, candidato do União Brasil ao Governo de Rondônia, concorre com o número 44.
Adaílton Fúria, candidato do PSD ao Governo de Rondônia, concorre com o número 55.
Expedito Netto, candidato do PT ao Governo de Rondônia, concorre com o número 13.
Pedro Abib, candidato do MDB ao Governo de Rondônia, concorre com o número 15.
Marcos Rogério, candidato do PL ao Governo de Rondônia, concorre com o número 22.
Seis candidatos disputam o Governo de Rondônia nas eleições de 2026, embora o material enviado apresente apenas cinco nomes.
O primeiro turno da eleição para o Governo de Rondônia será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.