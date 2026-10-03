Candidatos a governador em Roraima; veja o número e os nomes

Eleições 2026: primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e o segundo está marcado para 25 de outubro (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20h48.
A disputa pelo Governo de Roraima nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas: Arthur Henrique, Farah Mesquita, Rosi Aires e Soldado Sampaio. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo de Roraima nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo governo estadual reúne ex-prefeito, parlamentar, servidora pública e candidatos de diferentes partidos na disputa pelo comando do Executivo roraimense.
Conheça os candidatos ao governo de Roraima nas eleições de 2026:
• Arthur Henrique (PL) 22;
• Farah Mesquita (Solidariedade) 77;
• Rosi Aires (PSOL) 50;
• Soldado Sampaio (Republicanos) 10;
A eleição em Roraima seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Arthur Henrique, candidato do PL ao Governo de Roraima, concorre com o número 22.
Farah Mesquita, candidata do Solidariedade ao Governo de Roraima, concorre com o número 77.
Rosi Aires, candidata do PSOL ao Governo de Roraima, concorre com o número 50.
Soldado Sampaio, candidato do Republicanos ao Governo de Roraima, concorre com o número 10.
Quatro candidatos disputam o Governo de Roraima nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo de Roraima será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.