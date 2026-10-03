Candidatos a governador em Roraima; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo de Roraima nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas: Arthur Henrique, Farah Mesquita, Rosi Aires e Soldado Sampaio. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Roraima nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne ex-prefeito, parlamentar, servidora pública e candidatos de diferentes partidos na disputa pelo comando do Executivo roraimense.

Conheça os candidatos ao governo de Roraima nas eleições de 2026:

• Arthur Henrique (PL) 22;

• Farah Mesquita (Solidariedade) 77;

• Rosi Aires (PSOL) 50;

• Soldado Sampaio (Republicanos) 10;

Quando vai ser a eleição para o governo de Roraima?

A eleição em Roraima seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.