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Candidatos a governador em Roraima; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador de Roraima nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Eleições 2026: primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e o segundo está marcado para 25 de outubro (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Eleições 2026: primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e o segundo está marcado para 25 de outubro (Fernando Frazão/Agência Brasil)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20h48.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo de Roraima nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas: Arthur Henrique, Farah Mesquita, Rosi Aires e Soldado Sampaio. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo de Roraima nas eleições de 2026 tem quatro candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne ex-prefeito, parlamentar, servidora pública e candidatos de diferentes partidos na disputa pelo comando do Executivo roraimense.

Conheça os candidatos ao governo de Roraima nas eleições de 2026:

• Arthur Henrique (PL) 22;

• Farah Mesquita (Solidariedade) 77;

• Rosi Aires (PSOL) 50;

• Soldado Sampaio (Republicanos) 10;

Quando vai ser a eleição para o governo de Roraima?

A eleição em Roraima seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Arthur Henrique nas eleições de 2026? ＋

Arthur Henrique, candidato do PL ao Governo de Roraima, concorre com o número 22.

Qual é o número de Farah Mesquita nas eleições de 2026? ＋

Farah Mesquita, candidata do Solidariedade ao Governo de Roraima, concorre com o número 77.

Qual é o número de Rosi Aires nas eleições de 2026? ＋

Rosi Aires, candidata do PSOL ao Governo de Roraima, concorre com o número 50.

Qual é o número de Soldado Sampaio nas eleições de 2026? ＋

Soldado Sampaio, candidato do Republicanos ao Governo de Roraima, concorre com o número 10.

Quantos candidatos disputam o Governo de Roraima em 2026? ＋

Quatro candidatos disputam o Governo de Roraima nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador de Roraima? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo de Roraima será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo de Roraima? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Roraima

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