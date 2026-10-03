Pesquisa para presidente AtlasIntel: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 44,1%, dos votos válidos

RESUMO ＋ A pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 3, mostra Lula com 47% dos votos válidos no primeiro turno, ante 44,1% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos aparece com 4,6%, seguido por Augusto Cury, com 2,1%, e Ronaldo Caiado, com 1,4%. Em uma eventual disputa de segundo turno, Lula registra 50,1% dos votos válidos e Flávio, 49,9%, configurando empate técnico. O levantamento ouviu 4.945 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro e tem margem de erro de 1 ponto percentual.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera a disputa pela presidência da República na véspera do primeiro turno, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 3.

O petista registra 47% dos votos válidos, que excluem os brancos e nulos, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) com 44,1%. Como a margem de erro é de um ponto percentual, Lula lidera de forma isolada.

Entre os demais candidatos testados na contagem de votos válidos, Renan Santos (Missão) marca 4,6%, posicionando-se à frente do escritor Augusto Cury (Avante), com 2,1%. O ex-governador goiano, Ronaldo Caiado (PSD), pontua com 1,4%, enquanto os demais nomes somam 0,9% das intenções de voto.

Lula (PT) — 47,0%

Flávio Bolsonaro (PL) — 44,1%

Renan Santos (Missão) — 4,6%

Escritor Augusto Cury (Avante) — 2,1%

Ronaldo Caiado (PSD) — 1,4%

Outros — 0,9%

Nos votos totais, Lula marca 46,7% das intenções de voto, contra 43,8% de Flávio Bolsonaro. Renan marca 4,6%, Cury 2,1% e Caiado, 1,4%. Os eleitores que não sabem representam 0,3%, enquanto os que afirmam que vão votar em branco e nulo chegam a 0,3%.

Na comparação com o levantamento anterior da AtlasIntel, Lula cresceu 1,4 ponto, enquanto Flávio Bolsonaro avançou 1,8 ponto.

O cruzamento demográfico aponta divisões claras por religião no primeiro turno. Entre os evangélicos, Flávio Bolsonaro lidera com 63,1%, criando uma ampla margem contra os 26,6% do atual presidente neste segmento específico.

No eleitorado católico, a dinâmica se inverte, e Lula pontua com 50%, à frente dos 41,5% do senador do PL. Considerando a renda familiar, o petista consolida vantagem entre aqueles que recebem mais de R$ 10.000, com 51,9%.

Lula tem 50,1% e Flávio, 49,9%, no 2º turno

Em uma eventual disputa direta de segundo turno, o cenário se consolida em um empate técnico nos votos válidos. O petista Lula atinge 50,1%, contra 49,9% de Flávio Bolsonaro, indicando um quadro de divisão estrita do eleitorado dentro da margem de erro da pesquisa.

Considerando os votos totais na mesma simulação, o empate técnico se mantém, com o atual presidente registrando 47,6% e o senador marcando 47,4%. Os eleitores que declaram voto branco, nulo ou não sabem somam 5%.

Avaliação executiva e índices de desaprovação

O levantamento também mensurou o sentimento institucional em relação à atual gestão. A desaprovação do presidente Lula é de 52,5%, enquanto 46,8% aprovam seu desempenho no cargo e apenas 0,7% não souberam opinar.

Quando questionados sobre a avaliação geral da administração federal, 49,5% classificam o governo como ruim ou péssimo. Por outro lado, a gestão é considerada ótima ou boa por 41,1% da amostra, e 9,4% a avaliam como regular.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 4.945 eleitores entre 27 de setembro e 2 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00999/2026.