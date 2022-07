Pesquisa eleitoral para presidente: na Bahia, Lula tem 47%, e Bolsonaro, 29% 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem a preferência dos eleitores baianos, com 47% das intenções de voto no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro (PL) vem logo depois, com 29%, seguido de Ciro Gomes (PDT), com 6%. Os números são da pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA, divulgada nesta quinta-feira, 7, e de uma pergunta estimulada, com os nomes apresentados em formato de lista.

Foram ouvidas 1.000 pessoas do estado da Bahia entre os dias 1º e 6 de julho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-03452/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Leia o relatório completo.

Cila Schulman, vice-presidente do instituto de pesquisa IDEIA, destaca a importância da Bahia no cenário nacional, sendo o quarto maior colégio eleitoral do país, com 10 milhões de eleitores, e representa um quarto do total de votos de todo o Nordeste.

“O PT domina a campanha presidencial na Bahia desde a primeira vitória de Lula, em 2002, com resultados sempre acima dos 60% dos votos válidos, chegando a 73% em 2018, quando Fernando Haddad concorreu contra o vitorioso Bolsonaro. Desta vez, Lula está a 18 pontos de distância do atual presidente. Metade do eleitorado baiano considera o governo atual como ruim e péssimo e 56% consideram que Bolsonaro não merece continuar em mais um mandato”, explica.

Em uma pergunta espontânea, sem que o eleitor receba uma lista prévia, Lula tem 33% das intenções de voto dos baianos. Bolsonaro tem 18%, e Ciro, 2%.

Vale destacar que durante os dias em que a pesquisa EXAME/IDEIA estava sendo realizada, no dia 2 de julho, quatro pré-candidatos estiveram em Salvador em comemorações pela independência da Bahia no Brasil. Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone Tebet (MDB) participaram de atos com apoiadores.

EXAME/IDEIA ainda simulou um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O petista tem 55%, contra 33% do atual presidente.

Nos números nacionais de primeiro turno, o petista tem 45% das intenções de voto, e Bolsonaro aparece com 36%. Ciro Gomes tem 7%, e Simone Tebet, 3%. Os números são da pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA que foi divulgada no fim de junho, sob registro número BR-02845-2022. Para a sondagem em todo o Brasil, foram ouvidas 1.500 pessoas entre os dias 17 e 22 de junho.

Governo do estado tem ACM Neto na liderança

Na disputa nacional, os baianos podem dar um novo mandato ao ex-presidente Lula. No cenário local, tudo indica que o PT deve deixar o Palácio Ondina, após 16 anos no poder. ACM Neto (União Brasil) tem 51% das intenções de voto no primeiro turno. Atrás dele está o ex-secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues (PT), com 18%, e João Roma (PL) tem 13%. Kleber Rosa, do PSOL, tem 2%. Os números são de uma pergunta estimulada.

A pesquisa estadual tem a mesma amostra da nacional, mas com registro no TSE sob número: BA-00648/2022.

“A provável volta do Carlismo, que dominou a política do estado por quatro décadas, com pequenos intervalos, por meio da liderança do senador Antônio Carlos Magalhães, é agora representada por seu neto. Embora o governo de Rui Costa (PT) seja bem avaliado, com 44% de ótimo e bom, o eleitor não encontrou no seu sucessor Jerônimo Rodrigues, também do PT, uma opção”, afirma Cila Schulman.

