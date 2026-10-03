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Candidatos a governador na Bahia; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador da Bahia nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

O atual prefeito de Salvador tem 61,2% das intenções de votos no primeiro turno. Uma vantagem de 47 pontos percentuais sobre o segundo colocado / Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr (Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr/Reprodução)

O atual prefeito de Salvador tem 61,2% das intenções de votos no primeiro turno. Uma vantagem de 47 pontos percentuais sobre o segundo colocado / Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr (Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr/Reprodução)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 17h32.

Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 17h33.

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A disputa pelo Governo da Bahia nas eleições de 2026 tem sete candidaturas: ACM Neto, Ariel Capistrano, Aroldo Félix, Jerônimo Rodrigues, José Estêvão, Maria Bona e Ronaldo Mansur. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo da Bahia nas eleições de 2026 tem sete candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio de Ondina reúne o atual governador, antigos candidatos ao Executivo estadual, lideranças partidárias e representantes de movimentos sociais.

Conheça os candidatos ao governo da Bahia nas eleições de 2026:

ACM Neto (União Brasil) 44 : Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, conhecido como ACM Neto, é advogado e iniciou a carreira política no PFL. Neto do ex-governador Antônio Carlos Magalhães, foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2002 e reeleito em 2006 e 2010. Em 2012, deixou a Câmara dos Deputados para disputar a Prefeitura de Salvador, sendo eleito no segundo turno. Foi reeleito prefeito em 2016, no primeiro turno. Em 2022, disputou o governo da Bahia e foi derrotado por Jerônimo Rodrigues. Em 2026, volta a concorrer ao Palácio de Ondina pelo União Brasil, tendo Zé Cocá (PP) como candidato a vice-governador;

Ariel Capistrano (DC) 27 : Natural de Feira de Santana, Ariel Capistrano tem 39 anos, é empresário e aparece como um dos candidatos da Democracia Cristã ao governo da Bahia. Em 2026, foi escolhido em uma convenção rival do partido, em meio à disputa interna que também resultou na candidatura de José Estêvão. Zé Augusto (DC) compõe sua chapa como candidato a vice-governador;

• Aroldo Félix (UP) 80: Aroldo Félix de Azevedo Junior é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), diretor do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) e um dos fundadores da Unidade Popular (UP). Já participava de atividades políticas e partidárias da legenda no estado antes de ser escolhido para disputar o governo da Bahia. Marília do MLB (UP) integra a chapa como candidata a vice-governadora;

Jerônimo Rodrigues (PT) 13 : Atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo e professor. Natural de Aiquara, no interior do estado, foi secretário estadual do Desenvolvimento Rural entre 2015 e 2019 e secretário da Educação entre 2019 e 2022 durante os governos de Rui Costa. Antes disso, ocupou cargos no governo federal durante a gestão de Dilma Rousseff e também atuou em secretarias do governo baiano. Em 2022, venceu a eleição para o governo da Bahia. Em 2026, disputa a reeleição pelo PT, novamente com Geraldo Júnior (MDB) como candidato a vice-governador;

José Estêvão (DC) 27: José Estêvão é empresário, profissional de marketing eleitoral e presidente do diretório estadual da Democracia Cristã na Bahia. Estêvão é um dos nomes do DC na disputa pelo Governo da Bahia e tem Neuzimar Camacam (DC) como candidata a vice-governadora;

Maria Bona (PCO) 29 : Maria Bona Carrara de Sumbuy tem 73 anos, é aposentada e candidata do Partido da Causa Operária (PCO) ao governo da Bahia. Natural de São Paulo, possui domicílio eleitoral em Rio de Contas, na Chapada Diamantina, desde 1989. Segundo o material fornecido, esta é a primeira eleição disputada por Maria Bona;

Ronaldo Mansur (PSOL) 50 : Natural de Alagoinhas, Ronaldo Mansur é técnico em meio ambiente, estudante de Direito, militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e um dos fundadores do PSOL na Bahia. Preside o diretório estadual da legenda e também integra a Executiva Nacional do partido. Já disputou o cargo de vice-governador da Bahia em 2014 e 2022 e foi candidato a deputado federal em 2018. Em 2026, foi escolhido pelo PSOL para concorrer ao governo estadual, tendo a professora Meire Reis (PSOL) como candidata a vice-governadora.

Quando vai ser a eleição para o governo da Bahia?

A eleição na Bahia seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de ACM Neto nas eleições de 2026? ＋

ACM Neto, candidato do União Brasil ao Governo da Bahia, concorre com o número 44.

Qual é o número de Ariel Capistrano nas eleições de 2026? ＋

Ariel Capistrano, candidato da Democracia Cristã ao Governo da Bahia, concorre com o número 27.

Qual é o número de Aroldo Félix nas eleições de 2026? ＋

Aroldo Félix, candidato da Unidade Popular (UP) ao Governo da Bahia, concorre com o número 80.

Qual é o número de Jerônimo Rodrigues nas eleições de 2026? ＋

Jerônimo Rodrigues, candidato do PT à reeleição para o Governo da Bahia, concorre com o número 13.

Qual é o número de José Estêvão nas eleições de 2026? ＋

José Estêvão, candidato da Democracia Cristã ao Governo da Bahia, concorre com o número 27.

Qual é o número de Maria Bona nas eleições de 2026? ＋

Maria Bona, candidata do PCO ao Governo da Bahia, concorre com o número 29.

Qual é o número de Ronaldo Mansur nas eleições de 2026? ＋

Ronaldo Mansur, candidato do PSOL ao Governo da Bahia, concorre com o número 50.

Quantos candidatos disputam o Governo da Bahia em 2026? ＋

Sete candidatos disputam o Governo da Bahia nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador da Bahia? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo da Bahia será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo da Bahia? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

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