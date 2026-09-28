Pesquisa BTG/Nexus: aprovação de Lula fica em 46% e desaprovação marca 49%

RESUMO ＋ A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em 46%, enquanto 49% desaprovam a gestão, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 28. Em relação à semana anterior, a aprovação permaneceu no mesmo patamar e a desaprovação passou de 50% para 49%. O levantamento também mostra que 51% dos entrevistados avaliam a situação da economia brasileira como ruim ou péssima.

A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pouco mudou na última semana, segundo nova rodada da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 28.

A gestão é aprovada por 46% dos entrevistados e desaprovada por 49%, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

Na comparação com a pesquisa BTG/Nexus da semana anterior, a aprovação permaneceu em 46%, enquanto a desaprovação passou de 50% para 49%, oscilação de um ponto percentual dentro da margem de erro. A parcela que não soube ou não respondeu passou de 4% para 5%.

A estabilidade acontece após o governo anunciar o aumento no Bolsa Família e a proibição das apostas esportivas no Brasil. A gestão petista também lançou uma nova versão do Desenrola Brasil.

Os dados de popularidade foram divulgados na mesma rodada que mediu a disputa pela Presidência. No cenário de primeiro turno da BTG/Nexus, Lula aparece com 42% das intenções de voto, contra 37% de Flávio Bolsonaro (PL). Já na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente registra 46% e o senador, 44%, resultado que configura empate técnico.

36% avaliam governo como ótimo ou bom

Quando questionados sobre a avaliação qualitativa da gestão, 36% dos entrevistados classificam o governo como ótimo ou bom. O percentual era de 35% na rodada anterior.

A parcela que considera o governo ruim ou péssimo permanece em 45%, enquanto 19% avaliam a gestão como regular.

A avaliação positiva do governo chega a 36%, enquanto 45% classificam a gestão como ruim ou péssima.

51% avaliam situação da economia como ruim ou péssima

A pesquisa também perguntou aos entrevistados como avaliam a economia brasileira. Para 51%, a situação do país é ruim ou péssima. Outros 30% consideram o cenário regular, enquanto 17% o classificam como ótimo ou bom.

A percepção sobre a situação financeira pessoal é diferente. Nesse recorte, 34% dos entrevistados afirmam viver um momento ótimo ou bom, 45% classificam a própria situação como regular e 20% como ruim ou péssima.

Enquanto 51% avaliam a situação da economia brasileira como ruim ou péssima, 20% fazem a mesma avaliação sobre a própria situação financeira.

Aprovação chega a 57% no Nordeste

Os recortes demográficos da pesquisa mostram diferenças na avaliação do governo conforme região, renda, gênero, escolaridade e religião.

A maior aprovação aparece no Nordeste, onde 57% dos entrevistados aprovam a gestão Lula. O índice chega a 56% entre os eleitores com renda de até um salário mínimo, 55% entre aqueles com ensino fundamental e 52% entre as mulheres.

A desaprovação alcança seu maior percentual regional no Sul, com 60%. Entre os evangélicos, 59% desaprovam a gestão. O índice é de 56% entre os entrevistados com ensino superior e também de 56% entre os homens.

A Nexus entrevistou 2.000 eleitores entre 25 e 27 de setembro de 2026. As entrevistas foram realizadas por telefone, por meio da metodologia Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI).

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07557/2026.