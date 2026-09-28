RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 46% das intenções de voto contra 44% do senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de segundo turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 28. A diferença de dois pontos percentuais configura empate técnico pela margem de erro do levantamento. Na rodada anterior, de 21 de setembro, Lula tinha os mesmos 46%, enquanto Flávio registrava 45%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) seguem tecnicamente empatados em um eventual segundo turno, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 28.

Na simulação, Lula registra 46% das intenções de voto, contra 44% de Flávio Bolsonaro.

Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Os votos em branco e nulos somam 8%, e os indecisos representam 1%.

Ao longo da última semana, a distância entre os dois principais candidatos permaneceu dentro da margem de erro. Na comparação com o levantamento de 21 de setembro, Lula manteve os 46% das intenções de voto no cenário de segundo turno.

Flávio Bolsonaro passou de 45% para 44% no mesmo período, uma oscilação de um ponto percentual. A parcela de eleitores que declara voto em branco ou nulo, por sua vez, passou de 7% para 8%.

Na comparação entre as duas rodadas da BTG/Nexus, a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro passou de um para dois pontos percentuais e permaneceu dentro da margem de erro.

Outros confrontos de segundo turno

O instituto também mediu o desempenho do atual presidente contra outros candidatos em eventuais confrontos de segundo turno. Em uma disputa direta com o ex-governador Ronaldo Caiado, Lula registra 46% das intenções de voto, contra 42% do adversário.

Contra o ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 48%, enquanto o mineiro registra 39%. Os votos em branco e nulos chegam a 12% nessa simulação.

Em outro cenário, Lula registra 46% contra 41% do escritor Augusto Cury (Avante). Na simulação contra Renan Santos (Missão), o presidente aparece com 48%, ante 37% do adversário. Nesse confronto, brancos e nulos somam 13%.

Entre os cenários apresentados, a menor diferença é registrada no confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, separados por dois pontos percentuais.

A Nexus entrevistou 2.000 eleitores entre 25 e 27 de setembro de 2026. As entrevistas foram realizadas por telefone, por meio da metodologia Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI).

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07557/2026.