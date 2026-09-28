Lula e Flávio Bolsonaro: segundo Futura, senador amplia vantagem em simulações de 2º turno (Divulgação/Exame)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 06h12.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 46% das intenções de voto contra 44% do senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de segundo turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 28. A diferença de dois pontos percentuais configura empate técnico pela margem de erro do levantamento. Na rodada anterior, de 21 de setembro, Lula tinha os mesmos 46%, enquanto Flávio registrava 45%.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) seguem tecnicamente empatados em um eventual segundo turno, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 28.
Na simulação, Lula registra 46% das intenções de voto, contra 44% de Flávio Bolsonaro.
Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Os votos em branco e nulos somam 8%, e os indecisos representam 1%.
Ao longo da última semana, a distância entre os dois principais candidatos permaneceu dentro da margem de erro. Na comparação com o levantamento de 21 de setembro, Lula manteve os 46% das intenções de voto no cenário de segundo turno.
Flávio Bolsonaro passou de 45% para 44% no mesmo período, uma oscilação de um ponto percentual. A parcela de eleitores que declara voto em branco ou nulo, por sua vez, passou de 7% para 8%.Na comparação entre as duas rodadas da BTG/Nexus, a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro passou de um para dois pontos percentuais e permaneceu dentro da margem de erro.
O instituto também mediu o desempenho do atual presidente contra outros candidatos em eventuais confrontos de segundo turno. Em uma disputa direta com o ex-governador Ronaldo Caiado, Lula registra 46% das intenções de voto, contra 42% do adversário.
Contra o ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 48%, enquanto o mineiro registra 39%. Os votos em branco e nulos chegam a 12% nessa simulação.
Em outro cenário, Lula registra 46% contra 41% do escritor Augusto Cury (Avante). Na simulação contra Renan Santos (Missão), o presidente aparece com 48%, ante 37% do adversário. Nesse confronto, brancos e nulos somam 13%.Entre os cenários apresentados, a menor diferença é registrada no confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro, separados por dois pontos percentuais.
A Nexus entrevistou 2.000 eleitores entre 25 e 27 de setembro de 2026. As entrevistas foram realizadas por telefone, por meio da metodologia Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI).
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07557/2026.
Lula aparece com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que registra 44%.
Sim. A diferença entre os dois é de dois pontos percentuais, mesma dimensão da margem de erro informada pela pesquisa, de dois pontos para mais ou para menos.
Na rodada divulgada em 21 de setembro, Lula registrava 46% das intenções de voto no segundo turno, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com 45%. Na pesquisa desta segunda-feira, Lula permanece com 46% e Flávio registra 44%.
Lula registra 46% das intenções de voto contra 42% de Ronaldo Caiado na simulação apresentada pela BTG/Nexus.
No confronto entre os dois, Lula registra 48% e Romeu Zema aparece com 39%. Os votos em branco e nulos somam 12%.
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre 25 e 27 de setembro de 2026, por telefone, por meio da metodologia CATI. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e registrado no TSE sob o protocolo BR-07557/2026.