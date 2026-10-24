RESUMO ＋ A pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 24, mostra Omar Aziz (PSD) com 56,9% dos votos válidos no segundo turno para o governo do Amazonas, contra 43,1% da Professora Maria do Carmo (PL). Na disputa presidencial no estado, Lula (PT) registra 53,5%, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 46,5%. O levantamento também aponta desaprovação de 65% ao governo Roberto Cidade. A pesquisa ouviu 1.825 eleitores entre 18 e 23 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 24, aponta que Omar Aziz (PSD) lidera a disputa pelo governo do Amazonas com 56,9% dos votos válidos em um eventual segundo turno. Sua adversária direta, a Professora Maria do Carmo (PL), marca 43,1% na simulação. O cálculo, que exclui brancos e nulos, atende à métrica oficial da Justiça Eleitoral para definir o vencedor do pleito.

Quando considerados os votos totais para a gestão estadual, o nome do PSD pontua com 55,4% das intenções de voto, contra 42,1% da candidata do PL. Os eleitores amazonenses que indicam voto em branco ou nulo somam 1,7%, e os indecisos marcam 0,8%.

A vantagem estadual de Omar Aziz é tracionada pelo eleitorado feminino, segmento demográfico em que alcança 63,8% das intenções de voto. Já a professora Maria do Carmo apresenta seu melhor desempenho entre o público masculino, grupo no qual lidera com 50,8%.

O recorte por crença religiosa expõe uma polarização direta nas bases de apoio no estado. A candidata do PL atinge 67,6% da preferência entre os eleitores evangélicos. Em contrapartida, o candidato do PSD concentra ampla vantagem entre os católicos, marcando 71,1% neste estrato.

Avaliação das gestões executivas

O atual governador amazonense, Roberto Cidade, registra desaprovação de 65% do eleitorado local, enquanto 15% aprovam sua administração. A gestão é considerada ruim ou péssima por 46% e avaliada como ótima ou boa por apenas 9%.

A administração de Lula no Palácio do Planalto divide a população do estado. O presidente marca 51% de aprovação e 48% de desaprovação, cenário que configura empate técnico dentro da margem de erro.

Em relação às prefeituras locais, o nível de engajamento do eleitorado indica estabilidade. A avaliação aponta um empate numérico exato: 43% aprovam as gestões municipais, e a mesma fatia de 43% desaprova.

Disputa presidencial

O levantamento também testou o cenário nacional em votos válidos no estado. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), consolida 53,5% da preferência no Amazonas. O adversário testado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), atinge 46,5%.

No quadro de votos totais para a corrida presidencial, o petista registra 52,7% ante 45,9% do representante do PL. Eleitores que pretendem anular, votar em branco ou não sabem somam apenas 1,4%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.825 eleitores entre 18 e 23 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo AM-09640/2026 e BR-04062/2026.

Acompanhe a apuração do segundo turno na EXAME.