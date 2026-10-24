Os eleitores amazonenses que indicam voto em branco ou nulo somam 1,7%, e os indecisos marcam 0,8%.
Colaboradora
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19h41.
A pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 24, mostra Omar Aziz (PSD) com 56,9% dos votos válidos no segundo turno para o governo do Amazonas, contra 43,1% da Professora Maria do Carmo (PL). Na disputa presidencial no estado, Lula (PT) registra 53,5%, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 46,5%. O levantamento também aponta desaprovação de 65% ao governo Roberto Cidade. A pesquisa ouviu 1.825 eleitores entre 18 e 23 de outubro, com margem de erro de dois pontos percentuais.
Pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 24, aponta que Omar Aziz (PSD) lidera a disputa pelo governo do Amazonas com 56,9% dos votos válidos em um eventual segundo turno. Sua adversária direta, a Professora Maria do Carmo (PL), marca 43,1% na simulação. O cálculo, que exclui brancos e nulos, atende à métrica oficial da Justiça Eleitoral para definir o vencedor do pleito.
Quando considerados os votos totais para a gestão estadual, o nome do PSD pontua com 55,4% das intenções de voto, contra 42,1% da candidata do PL. Os eleitores amazonenses que indicam voto em branco ou nulo somam 1,7%, e os indecisos marcam 0,8%.
A vantagem estadual de Omar Aziz é tracionada pelo eleitorado feminino, segmento demográfico em que alcança 63,8% das intenções de voto. Já a professora Maria do Carmo apresenta seu melhor desempenho entre o público masculino, grupo no qual lidera com 50,8%.
O recorte por crença religiosa expõe uma polarização direta nas bases de apoio no estado. A candidata do PL atinge 67,6% da preferência entre os eleitores evangélicos. Em contrapartida, o candidato do PSD concentra ampla vantagem entre os católicos, marcando 71,1% neste estrato.
O atual governador amazonense, Roberto Cidade, registra desaprovação de 65% do eleitorado local, enquanto 15% aprovam sua administração. A gestão é considerada ruim ou péssima por 46% e avaliada como ótima ou boa por apenas 9%.
A administração de Lula no Palácio do Planalto divide a população do estado. O presidente marca 51% de aprovação e 48% de desaprovação, cenário que configura empate técnico dentro da margem de erro.
Em relação às prefeituras locais, o nível de engajamento do eleitorado indica estabilidade. A avaliação aponta um empate numérico exato: 43% aprovam as gestões municipais, e a mesma fatia de 43% desaprova.
O levantamento também testou o cenário nacional em votos válidos no estado. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), consolida 53,5% da preferência no Amazonas. O adversário testado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), atinge 46,5%.
No quadro de votos totais para a corrida presidencial, o petista registra 52,7% ante 45,9% do representante do PL. Eleitores que pretendem anular, votar em branco ou não sabem somam apenas 1,4%.
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.825 eleitores entre 18 e 23 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo AM-09640/2026 e BR-04062/2026.
Acompanhe a apuração do segundo turno na EXAME.
Omar Aziz (PSD) aparece com 56,9% dos votos válidos na simulação de segundo turno, contra 43,1% da Professora Maria do Carmo (PL). A diferença entre os candidatos é de 13,8 pontos percentuais.
Omar Aziz registra 55,4% das intenções de voto, enquanto Maria do Carmo aparece com 42,1%. Os votos brancos e nulos representam 1,7% dos entrevistados, e os indecisos somam 0,8%.
Omar Aziz registra 63,8% das intenções de voto entre mulheres e 71,1% entre católicos. Maria do Carmo aparece com 50,8% entre homens e 67,6% entre eleitores evangélicos, segundo a AtlasIntel.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 53,5% dos votos válidos na simulação de segundo turno para presidente, contra 46,5% de Flávio Bolsonaro (PL). Considerando os votos totais, Lula aparece com 52,7%, enquanto o senador tem 45,9%.
Segundo a AtlasIntel, 51% dos eleitores amazonenses aprovam o governo Lula, enquanto 48% desaprovam a administração federal. Os percentuais indicam empate técnico na avaliação do presidente, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.
O governador Roberto Cidade registra 65% de desaprovação e 15% de aprovação. A gestão estadual é considerada ruim ou péssima por 46% dos entrevistados e ótima ou boa por 9%.
A AtlasIntel entrevistou 1.825 eleitores entre 18 e 23 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria AtlasIntel e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números AM-09640/2026 e BR-04062/2026.