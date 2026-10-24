RESUMO ＋ A pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 24, mostra empate técnico entre Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 51,2% dos votos válidos, e Ricardo Ferraço (MDB), com 48,8%, no segundo turno para o governo do Espírito Santo. Na disputa presidencial no estado, Flávio Bolsonaro (PL) registra 58,5%, contra 41,5% de Lula (PT). O levantamento ouviu 1.865 eleitores entre 18 e 23 de outubro e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Divulgada neste sábado, 24, a pesquisa AtlasIntel aponta um empate técnico nos votos válidos para o governo do Espírito Santo no segundo turno. Lorenzo Pazolini (Republicanos) marca 51,2%, contra 48,8% de Ricardo Ferraço (MDB). A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Na simulação de segundo turno para a presidência da República, também isolando os votos válidos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera com 58,5% das intenções no Espírito Santo. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pontua com 41,5%.

Avaliando o cenário de votos totais para o governo estadual, Pazolini tem 49,8% e Ferraço, 47,4%, reforçando o empate técnico. Os eleitores que não sabem representam 1,5%, enquanto os votos brancos e nulos somam 1,3%.

Já na corrida presidencial totalizada com brancos e nulos, o candidato do PL registra 57,5% da preferência e o petista, 40,7%. O contingente de eleitores que pretendem votar em branco, anular ou estão indecisos totaliza 1,8%.

Avaliação dos executivos no estado

O levantamento mediu a percepção local sobre os chefes do Executivo. O atual presidente Lula enfrenta desaprovação de 59% no estado, enquanto 40% aprovam sua gestão e 1% não sabe. Na classificação direta, 56% consideram o governo federal ruim ou péssimo.

Ricardo Ferraço, avaliado como governador, registra a aprovação de 45% dos capixabas. Outros 37% desaprovam seu desempenho no cargo e 18% não souberam avaliar. A atual gestão estadual é classificada como regular por 44% e como ótima ou boa por 37%.

O raio-X do eleitorado capixaba

O cruzamento demográfico aponta que Pazolini avança entre evangélicos, grupo no qual consolida 68,3% das intenções de voto. O candidato do Republicanos também garante vantagem entre eleitores com renda familiar de 3 a 5 salários mínimos, somando 57,3%.

Em contrapartida, Ferraço lidera entre agnósticos e ateus, alcançando 82,2% da preferência. O emedebista também apresenta um melhor desempenho no eleitorado feminino, onde marca 54,8%, e na parcela da população com ensino superior completo, com 57,1%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.865 eleitores entre 18 e 23 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela AtlasIntel e está registrado no TSE sob os protocolos ES-05872/2026 e BR-00339/2026.