O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 51% dos votos válidos e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49% na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo a nova pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 24.

Os números apontam empate técnico na véspera da votação. Essa é a primeira vez no segundo turno que o instituto divulgou votos válidos.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral como BR-09158/2026.

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