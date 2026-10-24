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Pesquisa AtlasIntel: Flávio Bolsonaro tem 50,8% e Lula, 49,2% na véspera do 2º turno

Levantamento mostra o candidato do PL numericamente à frente do presidente nos votos válidos. Vantagem de Flávio passou de 2,2 para 1,6 ponto percentual

Luciano Pádua
Luciano Pádua

Editor de Macroeconomia

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 19h30.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 50,8% das intenções de voto válidas para presidente da República, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49,2%, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada neste sábado, 24, véspera do segundo turno das eleições de 2026.

A diferença entre os dois candidatos é de 1,6 ponto percentual. Como a margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Na pesquisa anterior, Flávio tinha 51,1% dos votos válidos, contra 48,9% de Lula. Na comparação, o senador recuou 0,3 ponto percentual, enquanto o presidente avançou na mesma proporção.

A vantagem de Flávio passou de 2,2 para 1,6 ponto percentual.

Considerando as intenções de voto totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro registra 49,9%, contra 48,4% de Lula. Outros 1,7% dos entrevistados declararam voto branco ou nulo ou disseram não saber em quem votar.

Pesquisa AtlasIntel para presidente: votos válidos

- Flávio Bolsonaro (PL): 50,8%
- Lula (PT): 49,2%

Pesquisa AtlasIntel para presidente: votos totais

- Flávio Bolsonaro (PL): 49,9%
- Lula (PT): 48,4%
- Branco, nulo ou não sabe: 1,7%

Aprovação do governo Lula

A pesquisa também mediu a aprovação do presidente Lula. Segundo o levantamento, 50,8% dos entrevistados desaprovam o desempenho do petista, enquanto 47,9% aprovam. Outros 1,4% não souberam responder.

Na avaliação do governo, 49,1% consideram a administração ruim ou péssima, enquanto 39,3% a classificam como ótima ou boa. Outros 11,6% avaliam o governo como regular.

Metodologia da pesquisa AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 4.990 pessoas entre os dias 18 e 23 de outubro de 2026. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi realizado por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), metodologia em que os participantes são selecionados durante a navegação na internet.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06380/2026.

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