Pesquisa AtlasIntel: Flávio Bolsonaro tem 50,8% e Lula, 49,2% na véspera do 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 50,8% das intenções de voto válidas para presidente da República, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49,2%, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada neste sábado, 24, véspera do segundo turno das eleições de 2026.

A diferença entre os dois candidatos é de 1,6 ponto percentual. Como a margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Na pesquisa anterior, Flávio tinha 51,1% dos votos válidos, contra 48,9% de Lula. Na comparação, o senador recuou 0,3 ponto percentual, enquanto o presidente avançou na mesma proporção.

A vantagem de Flávio passou de 2,2 para 1,6 ponto percentual.

Considerando as intenções de voto totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro registra 49,9%, contra 48,4% de Lula. Outros 1,7% dos entrevistados declararam voto branco ou nulo ou disseram não saber em quem votar.

Pesquisa AtlasIntel para presidente: votos válidos

- Flávio Bolsonaro (PL): 50,8%

- Lula (PT): 49,2%

Pesquisa AtlasIntel para presidente: votos totais

- Flávio Bolsonaro (PL): 49,9%

- Lula (PT): 48,4%

- Branco, nulo ou não sabe: 1,7%

Aprovação do governo Lula

A pesquisa também mediu a aprovação do presidente Lula. Segundo o levantamento, 50,8% dos entrevistados desaprovam o desempenho do petista, enquanto 47,9% aprovam. Outros 1,4% não souberam responder.

Na avaliação do governo, 49,1% consideram a administração ruim ou péssima, enquanto 39,3% a classificam como ótima ou boa. Outros 11,6% avaliam o governo como regular.

Metodologia da pesquisa AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 4.990 pessoas entre os dias 18 e 23 de outubro de 2026. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi realizado por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR), metodologia em que os participantes são selecionados durante a navegação na internet.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06380/2026.