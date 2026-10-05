Eleições 2026: o que a polarização política pode fazer com a saúde mental?

Em meio à expectativa para o segundo turno das eleições 2026, a polarização política pode ultrapassar as disputas eleitorais e chegar à saúde mental. Um estudo com adultos nos Estados Unidos encontrou uma relação entre perceber o cenário político cada vez mais dividido e apresentar sinais de ansiedade e depressão.

O trabalho, publicado na revista científica Social Science & Medicine, apontou um aumento relativo de 52% nas chances de sintomas depressivos e de 57% nas de ansiedade entre participantes com essa percepção.

No Brasil, levantamentos também revelam como o clima político pode chegar ao cotidiano, com relatos de sentimentos negativos e mudanças na convivência social.

Como a polarização política se relaciona à saúde mental?

A política envolve divergências, mas o cenário pode ganhar outra dimensão quando pessoas com opiniões diferentes passam a ser encaradas como inimigas. Nos Estados Unidos, a pesquisa mostrou que participantes que percebiam o aumento da polarização apresentavam maiores chances de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão.

No Brasil, um levantamento da Ipsos-Ipec realizado no final do ano passado também identificou sentimentos negativos relacionados ao cenário político. Entre os entrevistados, 19% mencionaram tristeza, 17% relataram cansaço e 16% citaram medo.

A pesquisa mostrou ainda que algumas pessoas evitavam conversar sobre política para reduzir conflitos em casa, no trabalho ou entre amigos.

Ambiente digital amplia conflitos

As redes sociais também fazem parte desse cenário. Ambientes digitais podem favorecer a circulação de conteúdos divisivos e discursos mais extremos.

Uma escuta digital divulgada pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), em julho de 2024, mostrou que 81% dos participantes afirmaram já ter sido vítimas de discurso de ódio. Entre eles, 52% disseram ter passado pela situação mais de cinco vezes. O ambiente digital apareceu como um dos principais espaços dessas experiências.

A exposição frequente a conflitos políticos, notícias e discussões também pode contribuir para uma sensação contínua de tensão.

Polarização pode afetar relações pessoais

Os efeitos relacionados às divergências políticas não se restringem às redes sociais. Discussões podem alcançar relações familiares, amizades e ambientes profissionais, principalmente quando posições políticas passam a funcionar como marcadores de identidade.

Nesse contexto, uma discordância sobre determinado assunto pode deixar de ser percebida apenas como uma diferença de opinião. A cartilha Saúde Mental nas Eleições, do Instituto Vita Alere, destaca que fatores sociais, culturais, econômicos e comportamentais também fazem parte das condições que influenciam a saúde mental. Por isso, isso não significa, porém, que a polarização seja isoladamente responsável por quadros de ansiedade ou depressão.

Como proteger a saúde mental durante períodos eleitorais?

O debate político tende a ganhar intensidade durante anos eleitorais, principalmente nas redes sociais e em grupos de convivência. Estabelecer limites para discussões, reconhecer situações que provocam sofrimento e evitar transformar divergências em ataques pessoais podem ajudar a preservar relações.

O material defende estratégias como acolhimento e escuta qualificada para preservar vínculos durante períodos de maior tensão política, ou seja, ouvir e reconhecer a experiência do outro sem que seja necessário concordar com sua posição.

Dessa forma, as análises apontam que o desafio não está em eliminar discordâncias políticas. Divergências fazem parte do processo democrático. A questão é impedir que elas ocupem permanentemente as relações pessoais e contribuam para um ambiente contínuo de conflito.