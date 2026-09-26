Pesquisa Realtime Big Data: Elmano lidera disputa pelo governo do Ceará com 48%

O governador Elmano de Freitas (PT) aparece na liderança da disputa pelo governo do Ceará, com 48% das intenções de voto, segundo pesquisa Realtime Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. O levantamento considera o cenário estimulado, quando os entrevistados recebem uma lista de candidatos.

O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) aparece em segundo lugar, com 41% das intenções de voto. Na sequência estão Delegado Huggo (Missão) e Vera Lúcia (Novo), ambos com 1%. Outros nomes somam 1%, enquanto nulos e brancos representam 5% e 3% não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, quando os eleitores respondem sem receber uma lista de candidatos, Elmano de Freitas aparece com 32%, enquanto Ciro Gomes registra 26%. Outros nomes somam 2%, brancos e nulos representam 6% e 34% não souberam ou não responderam.

A disputa pelo governo do Ceará aparece concentrada entre Elmano de Freitas e Ciro Gomes, que somam 89% das intenções de voto no cenário estimulado.

Segundo turno e votos válidos

Em um eventual segundo turno entre Elmano de Freitas e Ciro Gomes, a pesquisa aponta 49% para Elmano e 43% para Ciro, com 5% de nulos ou brancos e 3% que não souberam ou não responderam.

Considerando apenas os votos válidos, o resultado seria de 53% para Elmano de Freitas e 47% para Ciro Gomes.

A pesquisa também mediu a avaliação da administração estadual. Segundo o levantamento, 60% dos entrevistados aprovam o trabalho do governador Elmano de Freitas, enquanto 39% desaprovam. Outros 1% não souberam ou não responderam.

Na avaliação qualitativa da gestão, 42% classificaram o governo como ótimo ou bom, 34% como regular e 23% como ruim ou péssimo. Ceará - CE-00688-2026 Set26 (1)

Disputa pelo Senado

Na corrida para o Senado, considerando a possibilidade de escolha de até dois candidatos, Cid Gomes aparece com 31% no primeiro voto, seguido por Capitão Wagner (20%), Alcides Fernandes (18%) e Luizianne (23%) no cenário consolidado de primeiro e segundo votos.

No consolidado de votos de primeiro e segundo nomes, Cid Gomes soma 26%, enquanto Luizianne aparece com 21%, Alcides Fernandes com 20% e Capitão Wagner com 20%.

A pesquisa Realtime Big Data foi realizada com 1.600 eleitores do estado do Ceará, entre os dias 21 e 24 de setembro de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, com índice de confiança de 95%.