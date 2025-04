Reprovação de Lula cai para 50,1%, primeira queda em quase um ano, diz pesquisa AtlasIntel

O trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 46,1% dos brasileiros e reprovado por 50,1%, segundo a pesquisa Latam Pulse, do instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta segunda-feira, 28. Cerca de 3,8% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na comparação com o levantamento de março, a reprovação caiu 3,5 pontos percentuais, de 53,6% para 50,1%. A aprovação subiu 1,2 ponto percentual, de 44,9% para 46,1%.

Essa é a primeira queda da avaliação negativa de Lula desde abril de 2024. A desaprovação vinha em uma tendência de alta e atingiu o seu pior patamar no último levantamento. A aprovação também teve a primeira alta desde novembro de 2024.

Lula melhora avaliação no Sudeste

Entre os grupos que mais reprovam a gestão, destacam-se os homens, com 61,2% de desaprovação, e as pessoas com ensino médio, que apresentam uma taxa de rejeição de 61,8%. A rejeição é ainda mais alta entre os moradores das regiões Centro-Oeste (50,9%) e Norte (71,1%). Os cidadãos com renda familiar entre R$ 2.000 e R$ 3.000 também demonstram forte desaprovação, com 58,4%. Já entre os evangélicos, a taxa de reprovação chega a 67,7%.

Por outro lado, o apoio ao presidente é mais forte entre as mulheres, que registram 52,4% de aprovação, e os moradores do Nordeste, onde 52,9% aprovam a gestão. No Sudeste, a aprovação superou a aprovação, com 49,9%, contra 47,4% de desaprovação.

A aprovação também é mais expressiva entre as pessoas com ensino fundamental, que alcançam 55,4%. A maior taxa de aprovação é observada entre os eleitores que votaram em Lula no segundo turno de 2022, com uma expressiva marca de 96,2%. Além disso, a faixa etária de 45 a 59 anos apresenta um dos índices mais altos de aprovação, com 58,2%.

A avaliação negativa do governo Lula registrou a segunda queda consecutiva, de 49,6% para 47,7%. Os entrevistados que consideram o governo ótimo ou bom teve uma alta, de 37,4% para 40,2%. A avaliação regular caiu de 12,5% para 9,6%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.419 brasileiros adultos entre os dias 20 e 24 de abril de 2025. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

Farmácia Popular e Isenção do IR são os maiores acertos de Lula; Taxa das blusinhas é colocado como maior erro

O levantamento perguntou para os entrevistados quais foram as decisões mais acertadas e erradas do governo Lula.

Entre as decisões apontadas como acertos, destaca-se a gratuidade para todos os medicamentos e itens do Farmácia Popular, com 89% de aprovação. A isenção de IR para pessoas com renda mensal abaixo de R$ 5 mil também obteve alta aprovação, com 84% de avaliação positiva. Em seguida, aparece a retirada dos garimpeiros das reservas indígenas e ambientais, com 68% de aprovação.

A medida que mais gerou controvérsia foi o imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 (cerca de R$ 300) em sites do exterior, que recebeu 63% de reprovação. Outras iniciativas com maior taxa de desaprovação incluem a tentativa de fiscalização das transações via Pix superiores a R$ 5 mil no mês e a criação de cotas de emprego para detentos em regime semiaberto/ex-detentos em licitações públicas.