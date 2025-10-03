Brasil

Pernambuco registra mais dois casos suspeitos de intoxicação por metanol

Um dos pacientes relatou dificuldades para enxergar ao procurar atendimento médico

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 14h50.

O estado de Pernambuco anunciou nesta sexta-feira, 3, ter registrado mais dois novos casos de possíveis intoxicação de metanol por ingestão de bebidas alcoólicas. Os dois casos envolvem um homem e uma mulher em Caruru e Ipojuca. No total, seis casos teriam acontecido no estado.

A mulher é residente do estado de São Paulo e apresentou os sintomas após ingerir gim. No momento, ela é acompanhada no serviço de saúde de Ipojuca. "A paciente apresentou relato de diarréia, dispneia (falta de ar), vertigem, azia, dormência nas mãos e pés, além da sensação de formigamento na boca", disse a Secretaria de Saúde de Pernambuco.

O sexto caso é o de um homem da cidade de Gravatá que buscou atendimento médico em Caruru. Segundo as autoridades, ele relatou estar com dificuldades para enxergar.

Dois casos foram registrados no município de Lajedo, onde um homem morreu no dia 9 de setembro, enquanto outro paciente ficou com sequelas na visão. Na cidade de João Alfredo, um homem de 30 anos morreu após apresentar os sintomas. Em Olinda, uma mulher de 35 anos também ficou com sequelas oculares.

