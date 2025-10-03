Intoxicação por metanol: PF faz operações em SP, SC e MG contra bebidas adulteradas

A Polícia Federal realizou, nesta sexta-feira, 3, operações de fiscalização em fábricas de bebidas adulteradas. As ações ocorreram no interior de São Paulo, na região de Campinas, em Chapecó e Joinville (Santa Catarina) e em Poços de Caldas (Minas Gerais).

Policiais coletaram amostras dos produtos produzidos e armazenados, que serão encaminhadas para análise químico-sanitária. “As verificações buscam identificar a conformidade dos insumos utilizados, a eventual presença de substâncias proibidas ou em concentrações acima dos limites legais, além de avaliar a rastreabilidade dos lotes e a responsabilidade pela fabricação ou manipulação”, informou a PF em nota.

Casos de intoxicação em alta

A onda de intoxicações por metanol em bebidas adulteradas começou em São Paulo no fim de setembro, quando em apenas 25 dias foram registrados nove casos suspeitos. Atualmente, o estado investiga 41 casos e cinco mortes, com 11 confirmações e uma morte atribuída ao consumo. Pernambuco, Brasília e a Bahia também notificaram ocorrências semelhantes.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou na terça-feira (30) a abertura de inquérito para investigar as notificações. Há suspeita de conexão com o crime organizado. No último mês, a PF participou da Operação Carbono Oculto, que investigou um esquema do PCC no setor de combustíveis em São Paulo.

Possível ligação com crime organizado

"Há possível conexão com investigações recentes que fizemos agora, em toda a cadeia de combustíveis (…) Agora, a investigação dirá se há ligação com o crime organizado e operações anteriores", disse o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), o metanol utilizado para adulterar bebidas pode ter origem em solventes desviados do esquema em combustíveis.

O que é o metanol e seus riscos

O metanol é um produto químico utilizado em indústrias e em itens domésticos, como diluentes, anticongelantes, vernizes e fluidos de fotocopiadora. Incolor e com cheiro semelhante ao do álcool consumido em bebidas, é muito mais barato de produzir, o que o torna atrativo para adulterações.

Os efeitos tóxicos aparecem horas após a ingestão, quando o organismo tenta eliminá-lo. Pequenas doses podem causar cegueira, coma e até morte. Entre 40 minutos e 72 horas após o consumo, os sintomas vão de confusão, tontura e vômitos até insuficiência renal e convulsões.

Tratamento para intoxicação

O tratamento deve ser iniciado imediatamente após a suspeita de intoxicação. Em ambiente hospitalar, pode incluir medicamentos, diálise e a aplicação de etanol, que compete com o metanol no metabolismo do fígado, reduzindo a formação de subprodutos tóxicos.