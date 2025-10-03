Homem é preso no DF por falsificação de bebidas em meio a alerta nacional por metanol

Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite da última quinta-feira, suspeito de falsificar e adulterar bebidas alcoólicas na região de Capoeira do Bálsamo, no Paranoá, no Distrito Federal.

A prisão ocorre em meio a um alerta nacional sobre casos de intoxicação por consumo de álcool adulterado com metanol, que já provocaram mortes e internações em diferentes estados brasileiros.

De acordo com a PMDF, equipes do Grupo Tático Operacional, do 20º Batalhão, receberam denúncias de que o homem estaria produzindo bebidas falsas em casa e revendendo no comércio local.

No imóvel, os policiais encontraram garrafas vazias, tampas, selos de lacre e recipientes já cheios com líquidos semelhantes a bebidas alcoólicas. O homem confessou que misturava substâncias baratas a rótulos de marcas conhecidas e revendia cada garrafa por cerca de R$ 30.

Alerta do Ministério da Saúde

Na quinta-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou que as pessoas evitem consumir bebidas alcoólicas destiladas caso não tenham a "absoluta certeza" da sua origem, com atenção especial às bebidas destiladas transparentes.

"Na condição de ministro e como médico, a recomendação é que evite ingerir produto destilado, sobretudo os incolores, que não tenha absoluta certeza da origem dele. Não estamos falando de um produto essencial na vida das pessoas", afirmou Padilha.

Casos confirmados e suspeitos

O alerta ocorre devido ao risco de contaminação por metanol. Padilha anunciou 48 casos suspeitos de intoxicação, em três estados. Além de São Paulo e Pernambuco, também foi registrado um caso em Brasília, envolvendo o rapper Hungria. Há ainda 11 casos em que a contaminação já foi confirmada em São Paulo e Pernambuco, totalizando 59.

Nesta sexta-feira, a Bahia confirmou a primeira morte suspeita de intoxicação por metanol. O caso aconteceu na cidade de Feira de Santana, e o óbito foi registrado durante a madrugada. Um laudo deverá ficar pronto em até sete dias.