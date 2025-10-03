Homem é preso no DF por falsificação de bebidas em meio a alerta nacional por metanol

Metanol em bebidas: homem preso no DF é suspeito de adulterar álcool durante alerta nacional. (Divulgação/PMDF)
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12h50.
Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite da última quinta-feira, suspeito de falsificar e adulterar bebidas alcoólicas na região de Capoeira do Bálsamo, no Paranoá, no Distrito Federal.
A prisão ocorre em meio a um alerta nacional sobre casos de intoxicação por consumo de álcool adulterado com metanol, que já provocaram mortes e internações em diferentes estados brasileiros.
De acordo com a PMDF, equipes do Grupo Tático Operacional, do 20º Batalhão, receberam denúncias de que o homem estaria produzindo bebidas falsas em casa e revendendo no comércio local.
No imóvel, os policiais encontraram garrafas vazias, tampas, selos de lacre e recipientes já cheios com líquidos semelhantes a bebidas alcoólicas. O homem confessou que misturava substâncias baratas a rótulos de marcas conhecidas e revendia cada garrafa por cerca de R$ 30.
Na quinta-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou que as pessoas evitem consumir bebidas alcoólicas destiladas caso não tenham a "absoluta certeza" da sua origem, com atenção especial às bebidas destiladas transparentes.
"Na condição de ministro e como médico, a recomendação é que evite ingerir produto destilado, sobretudo os incolores, que não tenha absoluta certeza da origem dele. Não estamos falando de um produto essencial na vida das pessoas", afirmou Padilha.
O alerta ocorre devido ao risco de contaminação por metanol. Padilha anunciou 48 casos suspeitos de intoxicação, em três estados. Além de São Paulo e Pernambuco, também foi registrado um caso em Brasília, envolvendo o rapper Hungria. Há ainda 11 casos em que a contaminação já foi confirmada em São Paulo e Pernambuco, totalizando 59.
Nesta sexta-feira, a Bahia confirmou a primeira morte suspeita de intoxicação por metanol. O caso aconteceu na cidade de Feira de Santana, e o óbito foi registrado durante a madrugada. Um laudo deverá ficar pronto em até sete dias.