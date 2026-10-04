PF apreende R$ 45,6 milhões em ações contra crimes eleitorais em 2026

Vinte e oito pessoas foram conduzidas pela Polícia Federal (PF) por suspeita de crimes eleitorais até as 9h deste domingo, 4, dia do primeiro turno das eleições de 2026. No mesmo período, a corporação apreendeu R$ 57.379 em bens e valores, dos quais R$ 34.228 em dinheiro vivo.

A PF abriu três inquéritos policiais e lavrou seis termos circunstanciados de ocorrência. Os principais crimes apurados são propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, sobretudo compra de votos.

As ocorrências foram registradas em sete estados e no Distrito Federal: Bahia, Minas Gerais, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá e Paraíba.

Os valores são preliminares e ainda passarão por validação, segundo a corporação.

R$ 45,6 milhões apreendidos em 2026

Ao longo do ano, a PF instaurou 1.292 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais, segundo balanço fechado às 9h deste domingo.

As apreensões em ações desse tipo somam mais de R$ 45,6 milhões em bens, dos quais cerca de R$ 30,2 milhões em espécie.

Os números podem mudar com novas ocorrências e atualizações dos sistemas da PF, que mantém um painel on-line com os dados em tempo real.