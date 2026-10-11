Passarela das Cataratas do Iguaçu é fechada; veja como ficarão as visitas

A passarela das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), foi interditada neste domingo após a vazão do Rio Iguaçu atingir 8,8 milhões de litros por segundo, quase seis vezes a média histórica. Segundo a concessionária Urbia+Cataratas, a medida é preventiva e não há previsão de reabertura.

A passarela das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), foi interditada temporariamente na manhã deste domingo após a vazão do Rio Iguaçu alcançar 8,8 milhões de litros de água por segundo. O volume é quase seis vezes superior à média histórica de 1,5 milhão de litros por segundo.

Segundo a concessionária Urbia+Cataratas, responsável pela operação turística no Parque Nacional do Iguaçu, a medida foi adotada de forma preventiva para garantir a segurança dos visitantes.

Quando a passarela será reaberta?

A interdição teve início às 8h deste domingo e, até o momento, não há previsão para a reabertura.

De acordo com a administração do parque, o acesso voltará a ser liberado quando a vazão do Rio Iguaçu retornar a níveis considerados seguros e não houver expectativa de nova elevação no volume de água.

O aumento da vazão está ligado às chuvas registradas na bacia do Rio Iguaçu, que atravessa diversas regiões do Paraná.

Outras atrações também foram interditadas

Além da passarela principal, os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto também foram fechados temporariamente.

Segundo a administração do Parque Nacional do Iguaçu, a elevação do nível do rio aumenta o risco de alagamentos nesses trechos, o que motivou a suspensão do acesso ao público.

Por outro lado, a Trilha das Cataratas e os mirantes seguem funcionando normalmente. Os visitantes ainda podem observar as quedas d'água por esses pontos, apesar da restrição ao acesso mais próximo das cataratas.

Equipes da Urbia+Cataratas e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) acompanham constantemente as condições do Rio Iguaçu e monitoram a evolução da vazão.

Fechamentos já ocorreram outras vezes em 2026

Esta não é a primeira interdição registrada neste ano.

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Em setembro, a passarela do lado brasileiro ficou fechada durante quatro dias após a vazão ultrapassar 10 milhões de litros de água por segundo, cerca de sete vezes acima da média histórica.

Já em julho, o acesso também foi suspenso preventivamente quando o volume do Rio Iguaçu superou 9 milhões de litros por segundo, aproximadamente seis vezes o nível considerado normal para as Cataratas do Iguaçu.

Com a nova alta registrada neste domingo, as autoridades mantêm o monitoramento da situação e avaliam diariamente as condições para uma eventual reabertura da passarela.