Passageiro é resgatado do teto após turbulência em voo para Montevidéu

Um homem foi resgatado do teto de um avião da Air Europa após uma turbulência que deixou pelo menos 30 feridos na madrugada desta segunda-feira, 1º de julho.

O passageiro ficou preso entre o compartimento de bagagem e o teto da aeronave, em razão das fortes sacudidas e vibrações da aeronave. Imagens mostram que ele precisou da ajuda de dois passageiros para descer. Vários painéis do avião se soltaram durante o incidente.

O voo precisou realizar um pouso de emergência em Natal (RN) após a turbulência. O avião havia saído de Madri, na Espanha, com destino a Montevidéu, no Uruguai, transportando 325 passageiros, na noite de domingo, 30.

A turbulência deixou pelo menos 30 pessoas feridas. Um passageiro está em observação na UTI com suspeita de trauma encefálico, e outro passou por cirurgia devido a uma fratura no pé. Outras quatro pessoas estão sendo transferidas para hospitais privados, onde passarão por cirurgias ortopédicas, informou a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

Posicionamento das companhias aéreas

Air Europa

A Air Europa afirmou que está trabalhando para atender todos os passageiros, especialmente os feridos. O Boeing 787-9 Dreamliner está sob inspeção para determinar a extensão dos danos. Veja a íntegra do comunicado:

"A Air Europa informa incidente sofrido esta segunda-feira pela sua aeronave com matrícula EC-MTI que operava o voo UX45, de Madrid-Barajas ao Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu (Uruguai). Os acontecimentos, devido a um episódio de forte turbulência, ocorreram a caminho de Montevidéu, nas primeiras horas da manhã.

Como resultado do evento, foram registradas 7 lesões de graus variados, além de um número ainda indeterminado de passageiros com contusões leves. Dada a natureza da turbulência e para maior segurança, foi decidido desviar o voo para o aeroporto internacional de Natal, no Brasil. O avião, um Boeing 787-9 Dreamliner com 325 passageiros a bordo, pousou normalmente.

Neste momento, estão sendo feitos trabalhos para atender cada um dos passageiros, principalmente os feridos, que já foram desembarcados. O avião permanecerá sob inspeção para determinar a extensão dos danos registrados. Por isso, a Air Europa enviará nas próximas horas uma aeronave para todos os passageiros afetados".

Os passageiros serão levados para Recife (PE), de onde seguirão viagem para Montevidéu, de acordo com uma nota divulgada pela companhia aérea.

Zurich Airport Brasil

A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Natal, informa que às 2h32 de hoje (01/07) recebeu uma aeronave da Air Europa que fazia o trajeto entre Madri e Montevidéu e solicitou pouso de emergência.

Os protocolos de atendimento para esse tipo de ocorrência foram acionados. Os passageiros que necessitaram de atendimento médico foram encaminhados de ambulância para unidades de saúde.