Trump defende ação militar 'rápida e decisiva' contra o Irã, diz TV

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou a assessores que, caso autorize uma ação militar contra o Irã, deseja que a ofensiva seja rápida, decisiva e sem prolongamento, segundo informou nesta quarta-feira, 14, a rede NBC News, com base em relatos de integrantes do governo.

De acordo com as fontes, Trump deixou claro que não quer uma operação que se estenda por semanas ou meses. Segundo os interlocutores, o presidente afirmou que, “se algo for feito”, espera que a ação seja definitiva. Ainda assim, assessores não teriam garantido que um eventual ataque levaria ao colapso rápido do regime iraniano.

As fontes afirmaram, também, preocupação interna sobre a capacidade dos Estados Unidos de se protegerem de uma possível retaliação agressiva do Irã, caso a ofensiva seja levada adiante.

Nesta quarta-feira, 14, Trump disse publicamente que foi informado de que o Irã teria interrompido as execuções de manifestantes, em meio à repressão contra protestos no país. Segundo ele, as informações vieram de fontes classificadas como relevantes.

“Fomos informados por fontes muito importantes do outro lado, e nos disseram que os assassinatos cessaram e que as execuções não serão realizadas. Espero que seja verdade”, afirmou Trump na Casa Branca.

Segundo a NBC News, Trump já apresentou à sua equipe de segurança nacional os objetivos de uma eventual operação militar, e o Departamento de Defesa teria preparado diferentes opções para atender a essas diretrizes.

Do lado iraniano, o chanceler Abbas Araghchi enviou uma mensagem ao presidente americano pedindo que ele não repita o ataque realizado em junho de 2025 contra instalações nucleares do país. Em entrevista exclusiva à Fox News, Araghchi defendeu uma saída diplomática e alertou para os riscos de uma nova ofensiva militar.

*Com informações da EFE