Avião com destino ao Uruguai faz pouso de emergência em Natal após grave turbulência

Após uma turbulência, um avião da companhia aérea Air Europa teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Natal, Rio Grande do Norte, deixando ao menos 30 pessoas feridas. O voo saiu de Madrid, na Espanha às 23h55 (horário local) e estava a caminho de Montevidéu, capital do Uruguai, mas aterrizou em solo brasileiro na madrugada desta segunda-feira, 1º.

O site FlightRadar mostra o desvio de rota do Boeing 787-9 Dreamline. A assessoria de imprensa da companhia aérea, por telefone, confirmou as informações.

Veja imagens

Vuelo de AirEuropa UX 045 Madrid-Montevideo, con varios heridos por turbulencia muy fuerte.

Aterrizamos en Natal pic.twitter.com/jHFzb6mV1g — Mariela Jodal (@MarielaJodal) July 1, 2024