Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Partidos de esquerda do Rio voltam a indicar divisão para chapa de senador em 2026

Assim como em 2022, quando houve atritos entre PT e PSB, cenário para o ano que vem ainda é de falta de consenso entre as siglas

Plenário do Senado Federal

Plenário do Senado Federal

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 08h40.

A esquerda do Rio volta a dar sinais de divisão para a disputa do Senado na eleição de 2026. Há três anos, PT e PSB lançaram, respectivamente, André Ceciliano e Alessandro Molon — e nenhum dos dois foi eleito.

No ano que vem, o próprio Molon, ex-deputado que está sem mandato desde então, tende a se candidatar de novo, enquanto setores petistas alimentam a possibilidade de lançar a deputada federal Benedita da Silva.

Dentro do PT, a discordância ficou evidente na semana passada por meio de declarações do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, em defesa de Benedita, e do prefeito de Maricá e vice-presidente nacional da sigla, Washington Quaquá, que passou a avalizar Molon.

Em entrevista à newsletter Jogo Político, do GLOBO, publicada na quarta-feira, Freixo reconheceu que se dividir mais uma vez seria um erro da esquerda e disse que Benedita “é o melhor nome, pois será o primeiro voto da esquerda e ainda a segunda escolha de vários eleitores por ser evangélica.”

Alessandro Molon

O ex-deputado Alessandro Molon (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Já Quaquá, no início da semana, publicou foto ao lado do dirigente do PSB e também sinalizou que não pode haver divisão, mas fez leitura diferente da de Freixo ao declarar apoio a Molon.

“A prioridade zero, full, básica, máxima nessa eleição é o Lula! Depois é fundamental garantir um Senado progressista! Por isso que não podemos fazer bobagem! Molon é o candidato da esquerda com melhores condições de vencer! Precisamos agir com sabedoria nessa eleição!”, escreveu.

Na lógica da ala ligada a Quaquá, vale mais a pena o partido se concentrar na construção de palanques para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado e na eleição para deputado federal, abrindo mão do protagonismo nas disputas majoritárias no Rio.

Filho do prefeito de Maricá, o novo presidente estadual da legenda, Diego Zeidan, explicita o pensamento:

— O partido ainda não definiu oficialmente a posição em relação ao Senado. Mas vamos priorizar a melhor estratégia para ampliar a votação de Lula no Rio. Nem que para isso tenhamos que abrir mão do Senado — avalia.

Benedita da Silva eleição - eleições - eleições municipais

A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) (Partido dos Trabalhadores/Divulgação)

O único nome que esse grupo coloca à disposição para as disputas majoritárias — como opção de vice para Eduardo Paes (PSD) na eleição de governador — é o de Fabiano Horta, ex-prefeito de Maricá.

É quase impossível, no entanto, que Paes opte por um vice de esquerda, dado que tem feito acenos à direita e precisa ampliar o arco de alianças para o jogo estadual, mais propenso a valores conservadores do que o municipal.

Caso Horta concorra a deputado federal, o PT de Maricá teria dois candidatos ao cargo, porque Diego Zeidan também tende a tentar uma cadeira. Isso obrigaria o grupo a dividir espaços no principal reduto do partido no estado — inevitavelmente, um tiraria voto do outro.

Já os simpáticos à candidatura de Benedita, que tem 83 anos e iria para sua última eleição, entendem que, pelo histórico de boas votações da decana do partido e o fato de ser evangélica, ela pode furar a bolha da esquerda e abocanhar uma das vagas.

Disputa ao Senado e a esquerda no Rio

Em 2022, Freixo era o candidato da esquerda ao governo do Rio pelo PSB, ao qual estava filiado antes de virar petista. Para o Senado, no entanto, ele deu sinais dúbios, apesar de ser correligionário de Molon.

O PT fez cobranças duras a Freixo na época por entender que a candidatura de Molon ao Senado desrespeitava a aliança entre os partidos, que previa apoio a Ceciliano.

No fim das contas, Romário (PL) foi reeleito, Molon ficou em segundo e Ceciliano terminou em quinto. Ali, apenas uma vaga estava em jogo. Somados, os votos dos dois candidatos de partidos de esquerda superariam os do ex-jogador.

Entre 1982 e 1998, o Rio emplacou diversos senadores de partidos de esquerda, incluindo a própria Benedita, vitoriosa em 1994.

Neste século, contudo, o único a conseguir uma vitória foi Lindbergh Farias, do PT, em 2010.

A predominância tem sido de partidos de direita, e nas eleições com duas vagas — 2002, 2010 e 2018 — o segundo colocado foi sempre alguém ligado a igrejas evangélicas.

Acompanhe tudo sobre:EleiçõesSenadoRio de Janeiro

Mais de Brasil

Anistia será votada? Bolsonaro terá pena reduzida? Entenda os próximos passos do projeto na Câmara

Governo nunca teve intenção de acabar com CPTM, mas futuro será desenhado, diz presidente da estatal

Atos contra PEC da Blindagem ocorrem em dezenas cidades do país neste domingo

Fachin se encontra com Papa Leão XIV no Vaticano antes de assumir presidência do STF

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Todos faleceram, menos meu esposo — e o imóvel está alugado. Como fazer o inventário?

Mundo

'Crise entre Brasil e EUA não tem solução de curto prazo', diz diretora de instituto em Washington

Brasil

Anistia será votada? Bolsonaro terá pena reduzida? Entenda os próximos passos do projeto na Câmara

Guia de Carreira

Como lidar com a ansiedade antes de entrevistas de emprego