Parceria promete impulsionar tecnologia de propulsão hipersônica no Brasil

O Instituto de Estudos Avançados (IEAv), Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), e a Orbital Engenharia firmaram um acordo de parceria que promete impulsionar o desenvolvimento da tecnologia de propulsão hipersônica no Brasil. As informações são do site Aeroin.

A colaboração visa a execução de projetos de pesquisa científica e tecnológica, com foco em um Sistema de Controle Eletrônico de Injeção de Combustível para motores hipersônicos aspirados, que poderá transformar o cenário dessa tecnologia no país. O conceito de hipersônico é definido por aquilo que é capaz de alcançar cinco vezes mais a velocidade do som.

A parceria foi celebrada como parte do Projeto Propulsão Hipersônica 14-X, uma iniciativa que busca dominar a tecnologia de voo hipersônico. Para o IEAv, esse é mais um marco para desenvolver tecnologias que fortalecem o poder aeroespacial brasileiro.

Esse sistema de controle desempenha uma função importante na operação de motores que permitem alcançar velocidades extremamente altas, cruciais para o setor espacial, por exemplo. Um desafio é controle com precisão a injeção de combustível em um ambiente onde os gases queimam em velocidades supersônicas.

Com esse acordo, o IEAv e a Orbital Engenharia querem colocar o Brasil como um dos protagonistas no desenvolvimento de tecnologias hipersônicas - poucas nações têm o domínio completo desse campo.