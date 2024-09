Empresa brasileira expande atuação com projetos no setor de defesa e aeroespacial

Formada por empresas que participam de uma ou mais etapas de pesquisa, desenvolvimento e produção de produtos estratégicos de defesa, a Base Industrial de Defesa acumulou R$ 8,4 bilhões em vendas para o exterior entre janeiro e julho deste ano.

Entre as empresas do setor está a Mac Jee, que tem expandido os negócios com foco no mercado internacional e promovido uma diversificação em seu portfólio para atender a demanda interna. Nos últimos quatro anos, a empresa investiu R$ 120 milhões na construção de duas fábricas no interior de São Paulo, nas cidades de São José dos Campos e em Paraibuna.

“Nos preparamos para este cenário de crescimento acelerado em 2024, por exemplo, com o lançamento do Armadillo, um dos sistemas de combate móvel mais avançados do mercado, e estamos a pleno vapor para desenvolvermos soluções inovadoras tanto para o mercado nacional como internacional”, afirma Alessandra Stefani, CEO da Mac Jee.

No ano passado, em cerimônia de lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), realizada no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, o governo federal indicou investimentos de R$ 53 bilhões no eixo Defesa, um dos nove contemplados no programa. Por meio da iniciativa, serão investidos, ao todo, R$ 1,7 trilhão em todos os estados.

Projeto para a FAB

A Mac Jee conta com equipes de engenharia especializadas em sistemas e soluções para a indústria de defesa. A empresa se prepara para receber uma planta de carregamento de motores de foguetes e expansão de laboratórios químicos e propulsivos, em função de um novo projeto para a Força Aérea Brasileira (FAB): um foguete aeroespacial para transportar o veículo hipersônico 14-X até a atmosfera, a uma altura de 30 quilômetros da terra na velocidade de 10.720 km/h.

Mais de 500 profissionais estarão envolvidos desde o detalhamento dos requisitos técnicos até o lançamento do foguete, previsto para o final de 2027, no Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. A Mac Jee também selou parceria com o Instituto de Estudos Avançados (IEAv), o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), todos ligados ao Comando da Aeronáutica (COMAer), além de cooperação industrial com a Castro Leite Consultoria (CLC) e diversos fornecedores do ecossistema aeroespacial de São José dos Campos e região.

“Contamos com um time com vasta experiência em projetos de satélites, aeronaves, mísseis e sistemas de defesa, tanto em empresas nacionais quanto internacionais. Temos a capacidade técnica e operacional para liderar esse projeto inovador”, contou o diretor de Engenharia da Mac Jee, Danilo Miranda.