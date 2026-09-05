Paraná Pesquisas: Eduardo Braga lidera disputa ao Senado no Amazonas com 50% das intenções de voto

O senador Eduardo Braga lidera a corrida nas intenções de voto ao Senado por Amazonas, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado neste sábado, 5. No cenário estimulado, Braga aparece com 50% das intenções de voto.

Ele é seguido por Capitão Alberto Neto, que marca 39,3% das intenções de voto. Na sequência, Plínio Valério tem 28,9% e Wilson Lima, 25,6%.

Como cada eleitor poderá escolher até dois candidatos ao Senado, os entrevistados também podiam citar até dois nomes. Por isso, a soma dos percentuais supera 100%.

Paraná Pesquisas - Senado no Amazonas

Eduardo Braga: 50,0%

Capitão Alberto Neto: 39,3%

Plinio Valério: 28,9%

Wilson Lima: 25,6%

Professora Evany: 5,2%

Ismael Munduruku: 2,7%

Xuxa do Amazonas: 1,2%

Dailson Corrêa: 1,1%

Evandro de Oliveira: 1,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,3%

Não sabe/Não opinou: 4,1%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, Eduardo Braga também lidera, com 20%. Capitão Alberto Neto aparece com 9,9%, seguido por Plinio Valério, com 7,6%, e Wilson Lima, com 5,3%.

Ismael Munduruku tem 0,4%, Professora Evany, 0,1%, e Xuxa do Amazonas, 0,1%. Outros nomes citados somam 0,4%.

Os que não sabem ou não opinaram representam 59,5%, enquanto ninguém, branco ou nulo somam 4,1%.

Rejeição

Wilson Lima tem a maior rejeição entre os nomes testados para o Senado: 38,2%, segundo o levantamento do Paraná Pesquisas.

Na sequência aparecem Eduardo Braga, com 22%, Capitão Alberto Neto, com 17,9%, Xuxa do Amazonas, com 11,7%, Plinio Valério, com 10,4%, Ismael Munduruku, com 7,3%, Dailson Corrêa, com 6,4%, Evandro de Oliveira, com 6,2%, e Professora Evany, com 5,2%.

Nesta pergunta, cada entrevistado podia citar mais de um candidato.

Metodologia

O instituto entrevistou 1.350 eleitores em 38 municípios do Amazonas, entre os dias 2 e 4 de setembro de 2026. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-01118/2026, para os cargos de governador e senador.

A amostra tem margem de erro estimada de aproximadamente 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, e grau de confiança de 95%.